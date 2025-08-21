Крупнейшая ошибка энергетики США: солнечную станцию за $2 млрд хотят выбросить на свалку

Солнечная электростанция Ivanpah в США, некогда крупнейшая в мире, может закрыться более чем на десять лет раньше срока.

Related video

Она уже не может конкурировать с более дешевыми технологиями и подвергается критике за нанесение вреда местной дикой природе. Подробнее о провале дорогостоящего и очень амбициозного проекта пишет издание The Diary 24.

Комплекс Ivanpah ("Айвенпа") стоимостью около 2,2 млрд долларов запустили в 2014 году в пустыне Мохаве на границе штатов Калифорния и Невада. Она занимает площадь около 13 квадратных километров и добывает электроэнергию с помощью 173 500 гелиостатов, каждый с двумя зеркалами, фокусирующими солнечную энергию на котлы, расположенные на трех башнях солнечной энергии. При нагревании воды образуется пар, который и вырабатывает энергию.

При строительстве предполагалось, что электростанция будет работать до 2040 года, однако с тех пор новые технологии сделали другие возобновляемые источники более эффективными и рентабельными. Некоторые коммунальные предприятия в США утверждают, что расторжение контрактов с Ivanpah может снизить стоимость электроэнергии для местных потребителей.

Два крупнейших поставщика электроэнергии Калифорнии уже этим занимаются. Pacific Gas & Electric (PG&E) уже достигла соглашения о расторжении контракта, а Southern California Edison, как сообщается, ведет переговоры о возможном выкупе. Если выход PG&E будет одобрен, два из трех энергоблоков станции могут быть закрыты к 2026 году, на 13 лет раньше срока.

Компания NRG Energy, один из владельцев станции, что если регулирующие органы одобрят выход PG&E из проекта, соответствующие объекты будут закрыты, а сама площадка в конечном итоге может быть переоборудована под традиционные солнечные панели. Компания не раскрывает потенциальные затраты и не сообщает, что будет с существующим оборудованием за миллиарды долларов. Возможно, панели просто выбросят.

В то же время, экологические организации утверждают, что концентрированный солнечный свет ежегодно убивает тысячи птиц и может представлять угрозу для пустынных черепах. Джулия Доуэлл, старший организатор кампании в клубе "Сьерра", заявила, что проект уничтожил хрупкие пустынные экосистемы и редкие виды растений, назвав его финансовым и экологическим провалом.

Люди, едущие в Лас-Вегас по межштатной автомагистрали I-15, тоже могут пострадать из-за электростанции. Тысячи зеркал среди скал выглядят как мерцающее озеро на песке, что в целом красиво, но в определенных условиях могут направить лучи в глаза и слепить водителей.

Ранее писали, что в Индии ограничивают работу солнечных электростанций из-за перегрузки сетей. Местные компании уже потеряли около 26 миллионов долларов.

Писали также, что Испания страдает от преизбытка солнечных панелей. Электростанции вырабатывают слишком много энергии, что приводит к убыткам операторов и нестабильности сети.