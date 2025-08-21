ИИ вызвал энергетический коллапс в США: спасти положение могут только солнечные панели

Беспрецедентный рост ИИ-сервисов, таких как ChatGPT, вызвал дефицит электроэнергии в США, поставив под угрозу стабильность энергосистемы. На этом фоне IT-гиганты, такие как Meta, вынуждены строить собственные солнечные фермы, чтобы обеспечить свои дата-центры питанием.

Крупнейшая энергосистема США (PJM), охватывающая 13 штатов, больше не имеет резервных мощностей для подключения новых дата-центров. Надзорный орган Monitoring Analytics теперь требует, чтобы новые ЦОД обеспечивали себя энергией самостоятельно, чтобы избежать кризиса и подорожания потребительских тарифов, пишет Bloomberg. Ответный ход компании Meta — строительство солнечной электростанции на 100 МВт для серверов в Южной Каролине, сообщает Solar Power World.

Главная причина энергетического кризиса — "прожорливость" генеративных ИИ-сервисов, которые требуют огромных вычислительных мощностей. В отличие от простых поисковиков, приложениям вроде ChatGPT, Midjourney и OpenAI Sora нужны большие серверы с тысячами видеокарт. Все потому, что очень много пользователей генерируют текст, картинки и даже видео. Каждый запрос добавляет нагрузки на дата-центры. Не говоря уже о мощностях, необходимых для обучения и тренировки нейросетей.

На этом фоне новость о создании крупной солнечной фермы Meta выглядит как начало нового тренда. Это уже 18-й совместный проект Meta и компании Silicon Ranch, что подчеркивает долгосрочную ставку техногиганта на возобновляемую энергию. Инвестиции только в эту инициативу превышают $100 млн, а общая мощность уже построенный станций превышает 1,5 ГВт.

Однако солнечные панели — не панацея. Для питания одного крупного дата-центра требуются огромные площади, иногда эквивалентные десяткам футбольных полей. Поэтому другие корпорации, такие как Microsoft и Google, уже работают над созданием модульных ядерных реакторов для ЦОД, способных стать более компактной и стабильной альтернативой.

Раньше Фокус писал, что Китай "поломал" искусственный интеллект DeepSeek чипами собственного производства. Китайская компания DeepSeek отложила выпуск своей новой модели искусственного интеллекта (ИИ) после того, как не смогла обучить ее с помощью отечественных чипов Huawei.