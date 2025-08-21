ШІ спричинив енергетичний колапс у США: врятувати становище можуть тільки сонячні панелі

Безпрецедентне зростання АІ-сервісів, таких як ChatGPT, спричинило дефіцит електроенергії в США, поставивши під загрозу стабільність енергосистеми. На цьому тлі IT-гіганти, такі як Meta, змушені будувати власні сонячні ферми, щоб забезпечити свої дата-центри живленням.

Найбільша енергосистема США (PJM), що охоплює 13 штатів, більше не має резервних потужностей для підключення нових дата-центрів. Наглядовий орган Monitoring Analytics тепер вимагає, щоб нові ЦОД забезпечували себе енергією самостійно, щоб уникнути кризи і подорожчання споживчих тарифів, пише Bloomberg. Хід у відповідь компанії Meta — будівництво сонячної електростанції на 100 МВт для серверів у Південній Кароліні, повідомляє Solar Power World.

Головна причина енергетичної кризи — "ненажерливість" генеративних ШІ-сервісів, які вимагають величезних обчислювальних потужностей. На відміну від простих пошуковиків, додаткам на кшталт ChatGPT, Midjourney і OpenAI Sora потрібні великі сервери з тисячами відеокарт. Усе тому, що дуже багато користувачів генерують текст, картинки і навіть відео. Кожен запит додає навантаження на дата-центри. Не кажучи вже про потужності, необхідні для навчання і тренування нейромереж.

На цьому тлі новина про створення великої сонячної ферми Meta виглядає як початок нового тренду. Це вже 18-й спільний проєкт Meta і компанії Silicon Ranch, що підкреслює довгострокову ставку техногіганта на поновлювану енергію. Інвестиції тільки в цю ініціативу перевищують $100 млн, а загальна потужність уже побудованих станцій перевищує 1,5 ГВт.

Однак сонячні панелі — не панацея. Для живлення одного великого дата-центру потрібні величезні площі, іноді еквівалентні десяткам футбольних полів. Тому інші корпорації, як-от Microsoft і Google, уже працюють над створенням модульних ядерних реакторів для ЦОД, здатних стати більш компактною і стабільною альтернативою.

