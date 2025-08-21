Многие и не догадываются: две скрытые функции делают AirPods гораздо лучше других наушников

На первый взгляд AirPods от Apple кажутся обычными беспроводными наушниками, но у них есть две малоизвестные функции Conversation Awareness и Live Listening, которые значительно расширяют возможности.

Эти технологии являются еще одним весомым поводом доплатить и купить AirPods вместо дешевых наушников, помимо высокого качества звука. Подробнее о функциях и их преимуществах рассказало издание Make Use Of.

Распознавание разговоров

Функция шумоподавления позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь на окружающий шум, но иногда нужно слышать, что происходит вокруг. Например, чтобы быстро переговорить с другим человеком или не пропустить объявления в аэропорту.

Многие пользователи в таких случаях приостанавливают воспроизведение или вынимают AirPods, хотя это вовсе не обязательно. Достаточно включить "режим прозрачности", который позволяет слышать внешние звуки, не прерывая воспроизведение музыки. Для этого нужно нажать на датчик любого из наушников и удерживать палец до тех пор, пока система не сменит режим шумоподавления на "прозрачный".

Хотя он отлично подходит для того, чтобы быть в курсе разговоров, но может оказаться неподходящим для прослушивания музыки или подкастов, особенно в шумных местах, а переключение требует времени. Функция "Осведомленность о разговорах" (Conversation Awareness) на AirPods устраняет эту проблему.

Этот режим автоматически снижает громкость медиафайлов и усиливает голоса окружающих, когда пользовать начинает разговаривать с кем-то. При этом он снижает уровень других фоновых шумов. Как только разговор заканчивается, функция автоматически возвращает громкость медиафайлов к предыдущему уровню. Благодаря ей можно сделать заказ в кофейне, когда подойдет очередь, не ставя музыку на паузу и не снимая AirPods.

Функцию Conversation Awareness для AirPods можно включить в настройках iPhone Фото: Make Use Of

Чтобы включить функцию "Осведомленность о разговоре", нужно открыть настройки AirPods на iPhone и переместить ползунок. Она доступна только на AirPods Pro (2-го поколения) и AirPods 4 (с функцией активного шумоподавления).

AirPods в роли радионяни

Существуют специальные рации, которые позволяют слышать, что происходит в комнате, где находится ребенок. Стоят они недешево, поэтому полезно знать: iPhone и AirPods могут их заменить с помощью функции Live Listen.

Принцип работы прост. Микрофон iPhone улавливает звуки и транслирует их прямо на AirPods в режиме реального времени. Чтобы использовать его в качестве радионяни, достаточно положить iPhone рядом с детской кроваткой, подключить AirPods и включить функцию Live Listen. Она работает также с внешним проводным микрофоном, подключенным к iPhone.

Функцию Live Listen Airpods можно включить в настройках iPhone Фото: Make Use Of

Как включить Live Listen:

откройте Пункт управления, проведя пальцем вниз от правого верхнего угла экрана iPhone$

нажмите кнопку со знаком "плюс" в левом верхнем углу и выберите "Добавить элемент управления";

перейдите в раздел "Доступность для людей с нарушением слуха" и нажмите "Прослушивание в реальном времени";

После этого, надев AirPods, нужно нажать кнопку Live Listen в "Пункте управления" iPhone, чтобы начать прослушивание. Cмартфон передаст все звуки, которые уловит микрофон, но стоит убедиться, что громкость выставлена на максимум.

Ранее писали, что базовые iPhone останутся почти без памяти из-за iOS 26, ведь системные файлы могут весить почти 50 ГБ. Некоторые предполагают, что таким образом Apple побуждает людей покупать более дорогие версии.