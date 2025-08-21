Багато хто й не здогадується: дві приховані функції роблять AirPods набагато кращими за інші навушники

На перший погляд AirPods від Apple здаються звичайними бездротовими навушниками, але у них є дві маловідомі функції Conversation Awareness і Live Listening, які значно розширюють можливості.

Related video

Ці технології є ще одним вагомим приводом доплатити і купити AirPods замість дешевих навушників, крім високої якості звуку. Детальніше про функції та їхні переваги розповіло видання Make Use Of.

Розпізнавання розмов

Функція шумозаглушення дає змогу насолоджуватися музикою, не відволікаючись на навколишній шум, але іноді потрібно чути, що відбувається навколо. Наприклад, щоб швидко переговорити з іншою людиною або не пропустити оголошення в аеропорту.

Багато користувачів у таких випадках призупиняють відтворення або виймають AirPods, хоча це зовсім не обов'язково. Досить увімкнути "режим прозорості", який дає змогу чути зовнішні звуки, не перериваючи відтворення музики. Для цього потрібно натиснути на датчик будь-якого з навушників і утримувати палець доти, доки система не змінить режим шумозаглушення на "прозорий".

Хоча він чудово підходить для того, щоб бути в курсі розмов, але може виявитися невідповідним для прослуховування музики або подкастів, особливо в галасливих місцях, а перемикання вимагає часу. Функція "Обізнаність про розмови" (Conversation Awareness) на AirPods усуває цю проблему.

Цей режим автоматично знижує гучність медіафайлів і підсилює голоси оточуючих, коли користувач починає розмовляти з кимось. При цьому він знижує рівень інших фонових шумів. Щойно розмова закінчується, функція автоматично повертає гучність медіафайлів до попереднього рівня. Завдяки їй можна зробити замовлення в кав'ярні, коли підійде черга, не ставлячи музику на паузу і не знімаючи AirPods.

Функцію Conversation Awareness для AirPods можна увімкнути в налаштуваннях iPhone Фото: Make Use Of

Щоб увімкнути функцію "Поінформованість про розмову", потрібно відкрити налаштування AirPods на iPhone і перемістити повзунок. Вона доступна тільки на AirPods Pro (2-го покоління) і AirPods 4 (з функцією активного шумозаглушення).

AirPods у ролі радіоняні

Існують спеціальні рації, які дають змогу чути, що відбувається в кімнаті, де перебуває дитина. Коштують вони недешево, тому корисно знати: iPhone і AirPods можуть їх замінити за допомогою функції Live Listen.

Принцип роботи простий. Мікрофон iPhone вловлює звуки і транслює їх прямо на AirPods у режимі реального часу. Щоб використовувати його як радіоняню, досить покласти iPhone поруч із дитячим ліжечком, підключити AirPods і увімкнути функцію Live Listen. Вона працює також із зовнішнім дротовим мікрофоном, підключеним до iPhone.

Функцію Live Listen Airpods можна увімкнути в налаштуваннях iPhone Фото: Make Use Of

Як увімкнути Live Listen:

відкрийте Пункт управління, провівши пальцем вниз від правого верхнього кута екрана iPhone$

натисніть кнопку зі знаком "плюс" у лівому верхньому кутку і виберіть "Додати елемент управління";

перейдіть у розділ "Доступність для людей з порушенням слуху" і натисніть "Прослуховування в реальному часі";

Після цього, одягнувши AirPods, потрібно натиснути кнопку Live Listen у "Пункті управління" iPhone, щоб почати прослуховування. Смартфон передасть усі звуки, які вловить мікрофон, але варто переконатися, що гучність виставлена на максимум.

Раніше писали, що базові iPhone залишаться майже без пам'яті через iOS 26, адже системні файли можуть важити майже 50 ГБ. Дехто припускає, що таким чином Apple спонукає людей купувати дорожчі версії.