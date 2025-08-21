Солнечные панели в форме деревьев заработают в разы лучше: в чем их секрет

Традиционные плоские солнечные панели, похоже, отходят в прошлое. Гораздо более эффективными зарекомендовали себя солнечные батареи в форме деревьев.

Когда ряд плоских солнечных панелей соседствует с вырубленными как раз для этой цели участками земли, картина выглядит не очень экологичной, пишет zmescience.com. Исследование показало, что такие жертвы и не нужны: солнечные деревья нового типа работают намного лучше. Эти конструкции очень похожи на настоящие деревья, причем панели ветвятся вверх, как листья.

В отличие от наземных панелей, требующих сплошной вырубки, солнечные электростанции нового типа можно строить и устанавливать вертикально прямо в самом лесу. Это позволит свету проникать к растениям нижнего яруса, одновременно накапливая энергию наверху.

В ходе моделирования с использованием спутниковых снимков Google Earth корейские исследователи обнаружили, что солнечные электростанции сохранили 99% леса, в то время как при установке плоских электростанций оставалось всего 2%. Тут важно отметить, что выработка электроэнергии не пострадала.

Если разместить солнечные деревья вдоль пешеходных троп или на границах леса с интервалом в 20 метров, то всего 63 дерева, оснащенные высокоэффективными панелями, смогут вырабатывать столько же энергии, сколько и обычная электростанция (1 мегаватт), не нанося вреда экологии.

Однако лесами преимущества не ограничиваются. В городах солнечные деревья создадут тень для пешеходов и автомобилей, одновременно вырабатывая чистую электроэнергию. Некоторые модели можно даже оснастить портами для зарядки электромобилей или скамейками с беспроводной зарядкой.

Еще исследователи отмечают охлаждающий эффект таких деревьев в городских «островах тепла», где повышение летних температур может даже навредить здоровью.

