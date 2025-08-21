Сонячні панелі у формі дерев запрацюють у рази краще: у чому їхній секрет

Традиційні плоскі сонячні панелі, схоже, відходять у минуле. Набагато ефективнішими зарекомендували себе сонячні батареї у формі дерев.

Коли низка плоских сонячних панелей сусідить із вирубаними якраз для цієї мети ділянками землі, картина виглядає не дуже екологічною, пише zmescience.com. Дослідження показало, що такі жертви і не потрібні: сонячні дерева нового типу працюють набагато краще. Ці конструкції дуже схожі на справжні дерева, причому панелі гілкуються вгору, як листя.

На відміну від наземних панелей, що вимагають суцільної вирубки, сонячні електростанції нового типу можна будувати і встановлювати вертикально прямо в самому лісі. Це дасть змогу світлу проникати до рослин нижнього ярусу, одночасно накопичуючи енергію нагорі.

Під час моделювання з використанням супутникових знімків Google Earth корейські дослідники виявили, що сонячні електростанції зберегли 99% лісу, тоді як під час встановлення плоских електростанцій залишалося лише 2%. Тут важливо зазначити, що вироблення електроенергії не постраждало.

Якщо розмістити сонячні дерева вздовж пішохідних стежок або на кордонах лісу з інтервалом у 20 метрів, то всього 63 дерева, оснащені високоефективними панелями, зможуть виробляти стільки ж енергії, скільки і звичайна електростанція (1 мегават), не завдаючи шкоди екології.

Однак лісами переваги не обмежуються. У містах сонячні дерева створять тінь для пішоходів і автомобілів, одночасно виробляючи чисту електроенергію. Деякі моделі можна навіть оснастити портами для зарядки електромобілів або лавками з бездротовою зарядкою.

Ще дослідники відзначають охолоджувальний ефект таких дерев у міських "островах тепла", де підвищення літніх температур може навіть зашкодити здоров'ю.

