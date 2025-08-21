Ваши секреты в интернете: как Илон Маск "подставил" пользователей своего ИИ

Компания Илона Маска xAI без предупреждения публиковала в открытом доступе сотни тысяч разговоров пользователей со своим чат-ботом Grok. Личные переписки, пароли и даже опасные инструкции стали доступны любому через поиск Google.

Related video

Проблема кроется в кнопке "Поделиться". Как выяснилось, при ее нажатии создается не приватная, а публичная ссылка, которую индексируют поисковые системы. Однако пользователи не получали никаких уведомлений о том, что их чаты станут достоянием общественности, пишет Forbes.

В результате в открытом поиске оказались не только рабочие задачи, но и крайне чувствительная нелегальная информация. Журналисты обнаружили в опубликованных чатах подробный план убийства самого Илона Маска, инструкции по изготовлению бомб и наркотиков, а также личные данные, пароли и интимные вопросы пользователей о медицине и психологии.

Ирония ситуации в том, что ранее OpenAI столкнулась с похожей, но менее масштабной проблемой, и быстро ее исправила, назвав "неудачным экспериментом". Илон Маск тогда высмеял конкурентов, написав в X "Grok ftw" (Grok побеждает). Теперь же выяснилось, что его собственный сервис не только повторил ошибку, но и игнорировал жалобы пользователей в течение нескольких месяцев.

Даже профессиональные ИИ-исследователи были шокированы, обнаружив свои рабочие переписки в Google. Ситуацией уже начали пользоваться маркетологи, которые намеренно создают и публикуют чаты для продвижения своих товаров и услуг в поисковой выдаче. Пока xAI не изменила политику, единственный способ защитить свои данные — не использовать функцию "Поделиться" в Grok, если вы не хотите, чтобы ваш разговор стал публичным.

Раньше Фокус сообщал, что компания Илона Маска отправила в космос бактерии, вызывающие болезни. Результаты их изучения в условиях космоса помогут улучшить здоровье людей, считают ученые.