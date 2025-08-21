Ваші секрети в інтернеті: як Ілон Маск "підставив" користувачів свого ШІ

Компанія Ілона Маска xAI без попередження публікувала у відкритому доступі сотні тисяч розмов користувачів зі своїм чат-ботом Grok. Особисті листування, паролі і навіть небезпечні інструкції стали доступні будь-кому через пошук Google.

Проблема криється в кнопці "Поділитися". Як з'ясувалося, при її натисканні створюється не приватне, а публічне посилання, яке індексують пошукові системи. Однак користувачі не отримували жодних повідомлень про те, що їхні чати стануть надбанням громадськості, пише Forbes.

У результаті у відкритому пошуку опинилися не тільки робочі завдання, а й украй чутлива нелегальна інформація. Журналісти виявили в опублікованих чатах докладний план убивства самого Ілона Маска, інструкції з виготовлення бомб і наркотиків, а також особисті дані, паролі та інтимні запитання користувачів про медицину і психологію.

Іронія ситуації в тому, що раніше OpenAI зіткнулася зі схожою, але менш масштабною проблемою, і швидко її виправила, назвавши "невдалим експериментом". Ілон Маск тоді висміяв конкурентів, написавши в X "Grok ftw" (Grok перемагає). Тепер же з'ясувалося, що його власний сервіс не тільки повторив помилку, а й ігнорував скарги користувачів упродовж кількох місяців.

Навіть професійні ШІ-дослідники були шоковані, виявивши свої робочі листування в Google. Ситуацією вже почали користуватися маркетологи, які навмисно створюють і публікують чати для просування своїх товарів і послуг у пошуковій видачі. Поки xAI не змінила політику, єдиний спосіб захистити свої дані — не використовувати функцію "Поділитися" в Grok, якщо ви не хочете, щоб ваша розмова стала публічною.

