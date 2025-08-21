Новый смартфон Google разочаровал экспертов: топ-5 моделей ему на замену (фото)

Несмотря на громкий анонс, смартфон Google Pixel 10 — вовсе не безоговорочный лидер рынка. Эксперты отмечают, что у флагмана Google есть сильные соперники, которые зачастую лучше в ряде аспектов.

Related video

Линейка Google Pixel 10 предлагает интересные ИИ-функции и продвинутые алгоритмы фотосъемки. Однако в мире, где процессорная мощь и дизайн играют не последнюю роль, у новинок есть привлекательные конкуренты. Эксперты Android Police собрали пять смартфонов, которые стоит рассмотреть в качестве альтернативы.

Google Pixel 9: приятный дизайн, почти та же начинка Фото: Phone Arena

Google Pixel 9: прошлогодний флагман по лучшей цене

Как ни странно, лучшей альтернативой новому Pixel 10 может стать его предшественник. Pixel 9 предлагает почти флагманскую производительность и великолепную камеру, но после выхода новой модели его цена значительно упадет. Да, здесь стоит прошлогодний чип Tensor G4, а в базовой версии нет телеобъектива. Но для большинства пользователей разница в повседневных задачах будет незаметна. При этом узнаваемый дизайн с фирменным островком камер и отличный 6,3-дюймовый OLED-экран никуда не делись. Это идеальный выбор для тех, кто хочет приятный опыт эксплуатации, но не готов переплачивать.

Galaxy S25+ — один из лучших флагманов года Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy S25+: чистая мощь

Для тех, кому важна максимальная производительность, Samsung Galaxy S25+ станет отличным выбором. В его основе — топовый чип Snapdragon 8 Elite, который превосходит Tensor G5 в большинстве задач и еще долго будет оставаться актуальным. Смартфон также предлагает один из лучших на рынке 6,7-дюймовых AMOLED-дисплеев и быструю зарядку на 45 Вт. Дизайн можно назвать сдержанным, но премиальные материалы и плоские грани обеспечивают приятные тактильные ощущения. Единственное, в чем S25+ уступает Pixel, — это ИИ-функции. Фирменный Galaxy AI пока не дотягивает до уровня Google.

Раскладушка Motorola Razr 2025 — выбор для энтузиастов Фото: Wired

Motorola Razr 2025: для тех, кто хочет чего-то нового

Если вы устали от стандартных моноблоков, раскладушка Motorola Razr 2025 предлагает уникальный форм-фактор по привлекательной цене. В сложенном виде превращается в компактный квадрат, а в развернутом выглядит как обычный телефон. При этом его внешний 3,6-дюймовый экран весьма функционален — с него можно даже отвечать на сообщения. Внутри — качественный основной 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Хотя по быстродействию и качеству камеры он слегка уступает Pixel 10, цена в $700 и уникальный дизайн делают его весомой альтернативой для любителей поэкспериментировать.

OnePlus 13 не имеет компромиссов по характеристикам Фото: Phone Arena

OnePlus 13: максимум характеристик за свои деньги

OnePlus 13 — это настоящий "убийца флагманов". По цене, сопоставимой с базовым Pixel 10 ($900), он предлагает характеристики на уровне топовых устройств за $1200+. Здесь есть все: чип Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти, огромный аккумулятор на 6000 мАч и сверхбыстрая зарядка на 80 Вт. Тройная камера с высоким разрешением и качественный 6,82-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой 120 Гц дополняют картину. Если для вас в приоритете аппаратная мощь и автономность, OnePlus 13 — лучший выбор.

Galaxy Z Fold7: стильный складной флагман Фото: arstechnica.com

Samsung Galaxy Z Fold 7: ультимативный складной флагман

Для тех, кто рассматривает к покупке Pixel 10 Pro Fold, прямым конкурентом остается Samsung Galaxy Z Fold 7. В нем Samsung проделала большую работу над ошибками: новый Fold стал значительно тоньше, а его внешний экран — шире и удобнее для использования одной рукой. В сложенном виде он больше не ощущается как два смартфона, сложенных вместе, и близок к норме по габаритам. Внутри стоит процессор Snapdragon 8 Elite. Сложно игнорировать все преимущества складного форм-фактора, который превращает смартфон в небольшой планшет, когда нужно. Z Fold7 — продукт для тех, кто ценит многозадачность и большой дисплей всегда в кармане.

Раньше Фокус приводил подборку лучших Android-смартфонов со съемными батареями. Телефон со съемным аккумулятором на современном рынке найти довольно сложно. Обычно батарею или меняют, или просто покупают новый гаджет. Но можно подойти к делу более осознанно.