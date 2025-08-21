Новий смартфон Google розчарував експертів: топ 5 моделей йому на заміну (фото)

Незважаючи на гучний анонс, смартфон Google Pixel 10 — зовсім не беззаперечний лідер ринку. Експерти зазначають, що у флагмана Google є сильні суперники, які часто кращі в низці аспектів.

Лінійка Google Pixel 10 пропонує цікаві ШІ-функції та просунуті алгоритми фотозйомки. Однак у світі, де процесорна потужність і дизайн відіграють не останню роль, у новинок є привабливі конкуренти. Експерти Android Police зібрали п'ять смартфонів, які варто розглянути як альтернативу.

Google Pixel 9: приємний дизайн, майже та сама начинка Фото: Phone Arena

Google Pixel 9: торішній флагман за найкращою ціною

Як не дивно, найкращою альтернативою новому Pixel 10 може стати його попередник. Pixel 9 пропонує майже флагманську продуктивність і чудову камеру, але після виходу нової моделі його ціна значно впаде. Так, тут стоїть торішній чип Tensor G4, а в базовій версії немає телеоб'єктива. Але для більшості користувачів різниця в повсякденних завданнях буде непомітною. При цьому впізнаваний дизайн з фірмовим острівцем камер і відмінний 6,3-дюймовий OLED-екран нікуди не поділися. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче приємний досвід експлуатації, але не готовий переплачувати.

Galaxy S25+ — один із найкращих флагманів року Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy S25+: чиста міць

Для тих, кому важлива максимальна продуктивність, Samsung Galaxy S25+ стане відмінним вибором. У його основі — топовий чип Snapdragon 8 Elite, який перевершує Tensor G5 у більшості завдань і ще довго залишатиметься актуальним. Смартфон також пропонує один із найкращих на ринку 6,7-дюймових AMOLED-дисплеїв і швидку зарядку на 45 Вт. Дизайн можна назвати стриманим, але преміальні матеріали та плоскі грані забезпечують приємні тактильні відчуття. Єдине, у чому S25+ поступається Pixel, — це АІ-функції. Фірмовий Galaxy AI поки не дотягує до рівня Google.

Розкладачка Motorola Razr 2025 — вибір для ентузіастів Фото: Wired

Motorola Razr 2025: для тих, хто хоче чогось нового

Якщо ви втомилися від стандартних моноблоків, розкладачка Motorola Razr 2025 пропонує унікальний форм-фактор за привабливою ціною. У складеному вигляді перетворюється на компактний квадрат, а в розгорнутому виглядає як звичайний телефон. При цьому його зовнішній 3,6-дюймовий екран вельми функціональний — з нього можна навіть відповідати на повідомлення. Всередині — якісний основний 6,9-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Хоча за швидкодією і якістю камери він злегка поступається Pixel 10, ціна в $700 і унікальний дизайн роблять його вагомою альтернативою для любителів поекспериментувати.

OnePlus 13 не має компромісів за характеристиками Фото: Phone Arena

OnePlus 13: максимум характеристик за свої гроші

OnePlus 13 — це справжній "вбивця флагманів". За ціною, яку можна порівняти з базовим Pixel 10 ($900), він пропонує характеристики на рівні топових пристроїв за $1200+. Тут є все: чип Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативної пам'яті, величезний акумулятор на 6000 мАг і надшвидка зарядка на 80 Вт. Потрійна камера з високою роздільною здатністю і якісний 6,82-дюймовий OLED-дисплей з підтримкою 120 Гц доповнюють картину. Якщо для вас у пріоритеті апаратна потужність і автономність, OnePlus 13 — найкращий вибір.

Galaxy Z Fold7: стильний складний флагман, що складається Фото: arstechnica.com

Samsung Galaxy Z Fold 7: ультимативний складаний флагман

Для тих, хто розглядає до покупки Pixel 10 Pro Fold, прямим конкурентом залишається Samsung Galaxy Z Fold 7. У ньому Samsung виконала велику роботу над помилками: новий Fold став значно тоншим, а його зовнішній екран — ширшим і зручнішим для використання однією рукою. У складеному вигляді він більше не відчувається як два смартфони, складені разом, і близький до норми за габаритами. Усередині стоїть процесор Snapdragon 8 Elite. Складно ігнорувати всі переваги складного форм-фактора, який перетворює смартфон на невеликий планшет, коли потрібно. Z Fold7 — продукт для тих, хто цінує багатозадачність і великий дисплей завжди в кишені.

