Названо найкращі Android-смартфони зі знімними батареями: які моделі потрапили в топ 5 (фото)
Телефон зі знімним акумулятором на сучасному ринку знайти досить складно. Зазвичай батарею або змінюють, або просто купують новий гаджет. Але можна підійти до справи більш усвідомлено.
Є такі смартфони, в яких поміняти акумулятор можна самостійно, пише androidcentral.com. Видання пропонує власний рейтинг таких "екологічних" пристроїв.
Fairphone 5
Лідер рейтингу загалом, адже тут замінити самостійно можна не тільки батарею, а й майже всі інші компоненти.
Fairphone 5 — це міцний телефон, якому гарантовано цілих вісім років оновлень ОС Android.
Ємність знімного акумулятора — 4200 мАг.
Samsung Galaxy XCover6 Pro
Це дуже міцний смартфон, що відповідає стандарту MIL-STD-810H. У нього також є сертифікат захисту від пилу і води IP68.
Телефон оснащений знімним акумулятором ємністю 4050 мАг з дротовою зарядкою потужністю 25 Вт.
BLU G33
Це найкращий бюджетний варіант, якщо вам потрібен базовий телефон, простий у використанні.
Модель оснащена 6,26-дюймовим HD-дисплеєм, 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність знімної батареї — 3000 мАг.
Cat S22 Flip
Найкращий складаний телефон для любителів вінтажу. Водночас він може похвалитися багатьма сучасними функціями Android.
Модель оснащена 2,8-дюймовим TFT-дисплеєм, 1,44-дюймовим зовнішнім дисплеєм і знімним акумулятором ємністю 2000 мАг.
Kyocera DuraForce PRO 3
Цю модель називають найбезпечнішою. Хоча вона доволі важка і масивна, це один із найкращих варіантів, коли йдеться про знімну батарею.
Телефон стійкий до води, пилу, спеки та холоду, а змінний акумулятор ємністю 4270 мАг забезпечує до 12 днів роботи при помірному використанні.
Девайс заряджається через порт USB-C, оснащений потрійною основною камерою і навіть підтримує бездротову зарядку.
