Названо найкращі Android-смартфони зі знімними батареями: які моделі потрапили в топ 5 (фото)

Телефон зі знімним акумулятором на сучасному ринку знайти досить складно. Зазвичай батарею або змінюють, або просто купують новий гаджет. Але можна підійти до справи більш усвідомлено.

Related video

Є такі смартфони, в яких поміняти акумулятор можна самостійно, пише androidcentral.com. Видання пропонує власний рейтинг таких "екологічних" пристроїв.

Fairphone 5

Лідер рейтингу загалом, адже тут замінити самостійно можна не тільки батарею, а й майже всі інші компоненти.

Телефон Fairphone 5 Фото: Android Authority

Fairphone 5 — це міцний телефон, якому гарантовано цілих вісім років оновлень ОС Android.

Ємність знімного акумулятора — 4200 мАг.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Це дуже міцний смартфон, що відповідає стандарту MIL-STD-810H. У нього також є сертифікат захисту від пилу і води IP68.

Модель Samsung Galaxy XCover6 Pro Фото: Samsung

Телефон оснащений знімним акумулятором ємністю 4050 мАг з дротовою зарядкою потужністю 25 Вт.

BLU G33

Це найкращий бюджетний варіант, якщо вам потрібен базовий телефон, простий у використанні.

Модель BLU G33 Фото: BLU

Модель оснащена 6,26-дюймовим HD-дисплеєм, 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність знімної батареї — 3000 мАг.

Cat S22 Flip

Найкращий складаний телефон для любителів вінтажу. Водночас він може похвалитися багатьма сучасними функціями Android.

Складаний телефон Cat S22

Модель оснащена 2,8-дюймовим TFT-дисплеєм, 1,44-дюймовим зовнішнім дисплеєм і знімним акумулятором ємністю 2000 мАг.

Kyocera DuraForce PRO 3

Цю модель називають найбезпечнішою. Хоча вона доволі важка і масивна, це один із найкращих варіантів, коли йдеться про знімну батарею.

Телефон стійкий до води, пилу, спеки та холоду, а змінний акумулятор ємністю 4270 мАг забезпечує до 12 днів роботи при помірному використанні.

Телефон Kyocera DuraForce PRO 3 Фото: Kyocera

Девайс заряджається через порт USB-C, оснащений потрійною основною камерою і навіть підтримує бездротову зарядку.

Раніше експерти назвали найкращі ультрадешеві телефони 2025 року. Список моделей, які не шкода загубити або зламати, очолила Nokia 225 4G (2024).

Також стало відомо, що кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують, щоб замінити ними сучасні смартфони. Підлітки навіть завели нову моду — ходити з гаджетами, якими користувалися ще їхні батьки.