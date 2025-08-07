Названо найкращі кнопкові телефони 2025 року: топ 3 моделі для любителів вінтажу (фото)

Кнопкові телефони стають дедалі популярнішими у 2025 році. Деякі користувачі починають втомлюватися від ультрасучасних смартфонів і звертають увагу на мінімалістичні гаджети в стилі початку 2000-х.

Related video

Найкращі кнопкові телефони 2025 року не намагаються конкурувати з флагманами, пише gizmochina.com. Вони підкуповують простотою і витривалістю. Видання пропонує власний рейтинг найкращих моделей-2025.

TCL Flip 4 5G

Це практичний розкладний телефон із сучасним функціоналом. Він оснащений двома дисплеями: 1,77-дюймовим зовнішнім екраном для сповіщень і 3,2-дюймовим внутрішнім екраном з регульованим розміром тексту і яскравістю.

Складаний телефон TCL може довго працювати без підзарядки Фото: gizmochina.com

Телефон працює на базі KaiOS 4.0, надаючи доступ до популярних застосунків, як-от WhatsApp, YouTube і Google Maps.

Смартфон функціонує на чипсеті Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, має 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті (доступно 23,9 ГБ). Сховище можна розширити за допомогою слота для карти microSD.

Ще телефон оснащений 5-мегапіксельною камерою для фото- і відеозйомки, а також акумулятором ємністю 3000 мА-год, що забезпечує до 40 годин роботи в режимі розмови.

HMD-2660-Flip

Гарнітура цього смартфона оснащена 2,8-дюймовим QVGA-дисплеєм, великими кнопками і доволі стильною дзеркальною передньою панеллю.

HMD 2660 Flip привертає увагу стильним дизайном Фото: gizmochina.com

Смартфон захищений від бризок за стандартом IP54. У нього є 0,3-мегапіксельна камера зі спалахом, підтримка Bluetooth 4.2 і слот для карт пам'яті microSD. Що стосується батареї, то є знімний акумулятор ємністю 1450 мАг.

Тут є і функція "перевернути для відповіді" — дуже зручно для літніх користувачів. Загалом це доречний варіант для тих, хто цінує базові функції і лаконічність рішень.

Nokia 3210

Торік компанія HMD "реанімувала" модель Nokia 3210, додавши до його класичного стилю сучасного функціоналу. Телефон оснащений 2,4-дюймовим QVGA-дисплеєм, 2-мегапіксельною камерою зі світлодіодним спалахом і знімним акумулятором ємністю 1450 мАг (до 9,8 годин роботи в режимі розмови).

Смартфон працює на базі операційної системи S30+ і підтримує хмарні застосунки для перегляду новин, прогнозів погоди та коротких відео на YouTube.

Nokia 3210 знає, як порадувати футбольних уболівальників Фото: gizmochina.com

А для футбольних фанатів є приємний бонус — перевидання класичної Nokia в кольорах і символіці знаменитого іспанського клубу.

Раніше Фокус писав, що кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують, щоб замінити ними сучасні смартфони. Серед тінейджерів навіть сформувався новий тренд — мода на гаджети, з якими могли ходити ще їхні батьки.

Також стало відомо, які кнопкові телефони обрати тим, хто хоче відмовитися від смартфонів і соцмереж. Там у лідерах теж була модель Nokia 2780 Flip.