Названы лучшие кнопочные телефоны 2025 года: топ-3 модели для любителей винтажа (фото)

Кнопочные телефоны становятся все более популярными в 2025 году. Некоторые пользователи начинают уставать от ультрасовременных смартфонов и обращают внимание на минималистичные гаджеты в стиле начала 2000-х.

Related video

Лучшие кнопочные телефоны 2025 года не пытаются конкурировать с флагманами, пишет gizmochina.com. Они подкупают простотой и выносливостью. Издание предлагает собственный рейтинг лучших моделей-2025.

TCL Flip 4 5G

Это практичный раскладной телефон с современным функционалом. Он оснащен двумя дисплеями: 1,77-дюймовым внешним экраном для уведомлений и 3,2-дюймовым внутренним экраном с регулируемым размером текста и яркостью.

Складной телефон TCL может долго работать без подзарядки Фото: gizmochina.com

Телефон работает на базе KaiOS 4.0, предоставляя доступ к таким приложениям, как WhatsApp, YouTube и Google Maps.

Смартфон функционирует на чипсете Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти (доступно 23,9 ГБ). Хранилище можно расширить с помощью слота для карты microSD.

Еще телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой для фото- и видеосъемки, а также аккумулятором емкостью 3000 мА·ч, обеспечивающим до 40 часов работы в режиме разговора.

HMD-2660-Flip

Гарнитура этого смартфона оснащена 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем, большими кнопками и довольно стильной зеркальной передней панелью.

HMD 2660 Flip привлекает внимание стильным дизайном Фото: gizmochina.com

Смартфон защищен от брызг по стандарту IP54. У него есть 0,3-мегапиксельная камера со вспышкой, поддержка Bluetooth 4.2 и слот для карт памяти microSD. Что касается батареи, то есть съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч.

Тут есть и функция «перевернуть для ответа» – очень удобно для пожилых пользователей. В целом это подходящий вариант для тех, кто ценит базовые функции и лаконичность решений.

Nokia 3210

В прошлом году компания HMD «реанимировала» модель Nokia 3210, добавив к его классическому стилю современного функционала. Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой и съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч (до 9,8 часов работы в режиме разговора).

Смартфон работает на базе операционной системы S30+ и поддерживает облачные приложения для просмотра новостей, прогнозов погоды и коротких видео на YouTube.

Nokia 3210 знает, как порадовать футбольных болельщиков Фото: gizmochina.com

А для футбольных фанатов есть приятный бонус – переиздание классической Nokia в цветах и символике знаменитого испанского клуба.

Ранее Фокус писал, что кнопочные телефоны из 2000-х массово раскупают, чтобы заменить ими современные смартфоны. Среди тинейджеров даже сформировался новый тренд – мода на гаджеты, с которыми могли ходить еще их родители.

Также стало известно, какие кнопочные телефоны выбрать тем, кто хочет отказаться от смартфонов и соцсетей. Там в лидерах тоже была модель Nokia 2780 Flip.