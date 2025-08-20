Названы лучшие Android-смартфоны со съемными батареями: какие модели попали в топ-5 (фото)

Телефон со съемным аккумулятором на современном рынке найти довольно сложно. Обычно батарею или меняют, или просто покупают новый гаджет. Но можно подойти к делу более осознанно.

Есть такие смартфоны, в которых поменять аккумулятор можно самостоятельно, пишет androidcentral.com. Издание предлагает собственный рейтинг таких «экологичных» устройств.

Fairphone 5

Лидер рейтинга в целом, ведь здесь заменить самостоятельно можно не только батарею, но почти все прочие компоненты.

Телефон Fairphone 5 Фото: Android Authority

Fairphone 5 – это прочный телефон, которому гарантированы целых восемь лет обновлений ОС Android.

Емкость съемного аккумулятора – 4200 мАч.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Это очень прочный смартфон, соответствующий стандарту MIL-STD-810H. У него также есть сертификат защиты от пыли и воды IP68.

Модель Samsung Galaxy XCover6 Pro Фото: Samsung

Телефон оснащен съемным аккумулятором емкостью 4050 мАч с проводной зарядкой мощностью 25 Вт.

BLU G33

Это лучший бюджетный вариант, если вам нужен базовый телефон, простой в использовании.

Модель BLU G33 Фото: BLU

Модель оснащена 6,26-дюймовым HD-дисплеем, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Емкость съемной батареи – 3000 мАч.

Cat S22 Flip

Лучший складной телефон для любителей винтажа. В то же время он может похвастаться многими современными функциями Android.

Складной телефон Cat S22

Модель оснащена 2,8-дюймовым TFT-дисплеем, 1,44-дюймовым внешним дисплеем и съемным аккумулятором емкостью 2000 мАч.

Kyocera DuraForce PRO 3

Эту модель называют самой безопасной. Хотя она довольно тяжелая и массивная, это один из лучших вариантов, когда речь идет о съемной батарее.

Телефон устойчив к воде, пыли, жаре и холоду, а сменный аккумулятор емкостью 4270 мАч обеспечивает до 12 дней работы при умеренном использовании.

Телефон Kyocera DuraForce PRO 3 Фото: Kyocera

Девайс заряжается через порт USB-C, оснащен тройной основной камерой и даже поддерживает беспроводную зарядку.

Также стало известно, что кнопочные телефоны из 2000-х массово раскупают, чтобы заменить ими современные смартфоны. Подростки даже завели новую моду – ходить с гаджетами, которыми пользовались еще их родители.