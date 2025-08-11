Не жалко потерять или сломать: названы лучшие ультрадешевые телефоны 2025 года (фото)

Простой телефон, о потере или поломке которого не нужно слишком беспокоиться, может быть полезным в ряде ситуаций. Такие устройства стоят очень дешево и могут похвастаться длительным временем работы от батареи, недоступным для современных смартфонов.

Ультрадешевый телефон может выполнять роль запасного или резервного устройства, его можно спокойно брать с собой на пробежку или в поход, а некоторые модели даже поддерживают современные функции и приложения. Эксперты портала Digital Camera World назвали лучшие модели для таких целей.

Nokia 225 4G (2024)

Nokia 225 4G (2024) является лучшим ультрадешевым телефоном по версии портала. Его 2,4-дюймового дисплея вполне достаточно для выполнения основных функций, а легкая, но прочная пластиковая конструкция устойчива к ударам.

Съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч может работать до 16 дней, а наличие зарядки через USB-C, а наличие зарядки через USB-C избавляет от необходимости искать нужный кабель. Имеющийся портал Nokia Cloud Apps обеспечивает доступ к новостям, обновлениям погоды и даже видео YouTube Shorts.

Характеристики Nokia 225 4G (2024):

сеть — 4G;

время работы в режиме ожидания — 16 дней;

время работы от аккумулятора в режиме разговора — 10 часов;

экран — 1,8-дюймовый ЖК-дисплей, 160x120;

камера — 0,3-мегапиксельная камера;

размеры — 121 x 50 x 14,5 мм;

вес — 75 г;

память — 8 ГБ + microSD.

Nokia 110 4G

Особенностью кнопочного телефона Nokia 110 4G является доступ к Voice-Over-LTE — современной технологии передачи голоса, которая заменяет 2G/3G для звонков. Также доступны FM-радио и интернет. Встроенный объем памяти на 48 ГБ можно расширить с помощью карты MicroSD. Телефон можно приобрести в ярком желтом, голубом или черном цветах.

Характеристики Nokia 110 4G:

сеть — 4G;

время работы в режиме ожидания — 21,7 дней;

время работы в режиме разговора — 19,4 часа;

экран — 1,8-дюймовый ЖК-дисплей, 160x120;

камера — 0,3-мегапиксельная камера;

размеры — 121 x 50 x 14,5 мм;

вес — 75 г;

память — 8 ГБ + microSD.

Nokia 225 4G (2020)

Эксперты рекомендуют Nokia 225 4G (2020) как более дешевую альтернативу Nokia 225 4G (2024). Он имеет аналогичную прочную пластиковую конструкцию, знакомую клавиатуру T9 и основные необходимые функции.

Батарея емкостью 1150 мАч обеспечивает более шести часов разговора и несколько дней в режиме ожидания, что более чем достаточно для экстренного или временного использования. Среди недостатков телефона — устаревший порт зарядки micro-USB и отсутствие Nokia Cloud Apps.

Характеристики Nokia 225 4G (2020):

сеть — 4G;

время работы в режиме ожидания — 16 дней в сети 4G (24 дня в сети 2G);

время работы в режиме разговора — 6 часов в сети 4G (19 часов в сети 2G);

экран — 2,4-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 320 x 240;

камера — 2 МП;

размеры — 4,9 x 2 x 0,54 дюйма;

вес — 62 г;

память — microSD.

Nokia 6310

Nokia 6310, представленный в конце 2021 года, получил один из классических дизайнов Nokia, который включает FM-радио, 3,5-мм разъем, динамик и физические клавиши. Меню телефона включает ностальгические игры, такие как "Змейка". Пожилые люди также могут оценить возможность масштабирования меню и шрифтов. Модель доступна в желтом, темно-зеленом или черном цвете.

Характеристики Nokia 6310:

сеть — 2G

время работы от батареи в режиме ожидания — 21 день;

время работы от аккумулятора в режиме разговора — 19 часов;

экран — 240 x 320 пикселей, 2,8 дюйма;

камера — основная VGA-камера;

размеры — 135 x 56 x 14 мм;

вес — 247 г;

память — 8 Мб + microSD (до 32 ГБ).

Uleway G180

Uleway ориентирована на пожилых людей, ставя в приоритет простоту и размер кнопок. Модель Uleway G180 предлагает набор функций на уровне с телефонами Nokia, поэтому эксперты считают, что его ограниченный роуминг не будет существенной проблемой. Телефон имеет фонарик, камеру, 32 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 800 мАч. При

Характеристики Uleway G180:

сеть — 2G;

время работы от батареи в режиме ожидания — 3 дня;

время работы от аккумулятора в режиме разговора — 3 часа;

экран — 1,8 дюйма;

камера — имеется;

размеры — 104 x 53 x 20 мм;

вес — 118 г;

память — 32 МБ.

Доро 1380

Doro производит телефоны, предназначенные преимущественно для пожилых людей и людей с определенными физическими ограничениями, что делает их чрезвычайно простыми в использовании. К примеру, Doro 13780 не использует крошечный четырехпозиционный d-pad, как большинство популярных телефонов. Все его меню используют простую прокрутку вверх-вниз, поэтому ему нужно только две кнопки навигации.

Телефон имеет слот microSD с поддержкой карт до 32 ГБ, а также возможность подключения Bluetooth-наушников. Кроме кнопок быстрого доступа для фонарика, камеры и раздела SMS, Doro 13780 получил кнопку ICE на задней панели, длительное нажатие на которую позволяет связаться с людьми, указанных в системе меню.

Характеристики Doro 13780:

сеть — 2G;

время работы в режиме ожидания — 22 дня;

время работы от аккумулятора в режиме разговора — 4 часа;

экран — 2,4-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 640 x 480;

камера — 3 МП;

размеры — 126x66x13 мм;

вес — 98 г;

память — microSD.

Zanco Tiny T1

Zanco Tiny T1, вероятно, является самым маленьким телефоном, который только возможно купить. Несмотря на свои миниатюрные размеры, устройство вполне способно совершать звонки, используя сотовую сеть 2G, а также копировать контакты с другого устройства через Bluetooth. В Zanco Tiny T1 можно вставить nanoSIM-карту или использовать его как Bluetooth-колонку/микрофон для обычного телефона.

Характеристики Zanco Tiny T1:

сеть — 2G;

время работы от батареи в режиме ожидания — 3 дня;

время работы от аккумулятора в режиме разговора — 3 часа;

экран — 1 строка текста;

камера — 2 МП;

размеры — 47 x 21 x 12 мм;

вес — 13 г;

память — 500 контактов.

Alcatel 1 (2021)

4G-смартфон Alcatel 1 совершенно не сравнится с современными флагманами, однако стоит он в двадцать раз дешевле, чем iPhone. По мнению экспертов, это идеальный вариант для тех, кто хочет постепенно перевести своих детей на смартфоны. При этом авторы отметили, что во время тестирования телефон был чрезвычайно медленным и продемонстрировал очень низкую производительность аккумулятора.

Характеристики Alcatel 1:

сеть — 4G GSM/HSPA/LTE;

время работы от батареи в режиме ожидания — 1 день;

время работы от аккумулятора в режиме разговора — 4 часа;

экран — 5-дюймовый ЖК-дисплей 480 x 960;

камера — 5 МП + 2 МП селфи-камера;

размеры — 138 x 66 x 9,8 мм;

вес — 134 г;

память — 8 ГБ + microSD.

Напомним, опрос показал, что пользователи Android-смартфонов больше всего скучают по функциям, которые давно исчезли. В целом люди хотели бы вернуть разъем для наушников, простоту подключения с одного устройства на другое без утомительного процесса сопряжения и разрыва соединения и без ограничений по количеству гаджетов, к которым можно подключиться одновременно.