Люди хотят, чтобы смартфоны работали, как старые гаджеты из 2000-х: чего им не хватает

Опрос показал, что пользователи Android-смартфонов больше всего скучают по функциям, которые давно исчезли.

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Производители уделяют особое внимание оптимизации функциональности смартфонов, что привело к отказу от многих ключевых функций. Сегодня ведущие бренды особенно настаивают на уменьшении размеров телефонов, даже идя вразрез с тем, чего на самом деле хотят пользователи, пишет издание androidauthority.com.

СМИ спросило читателей, каких функций им больше всего не хватает из тех, которые были распространены раньше. В опросе приняли участие более 4000 человек.

Результаты показали, что почти равное количество людей жаждут двух ключевых функций — это 3,5-миллиметровый разъем для наушников и легко заменяемый аккумулятор. За них проголосовали примерно 27% и 25% респондентов соответственно.

Результаты опроса читателей Фото: androidauthority.com

Третье место за расширяемой памятью и светодиодными индикаторами уведомлений, характерными для старых устройств Android. Это было очевидно, поскольку с годами более объемные и значительно более быстрые варианты внутренней памяти устранили необходимость в SD-картах с возможностью горячей замены, но не заменили удобство переноса данных с одного устройства на другое, которое обеспечивали SD-карты. И хотя такие бренды, как Nothing, пытались переосмыслить оригинальный светодиодный индикатор уведомлений, используя современные решения, такие как световые полосы или матричные интерфейсы, им не удалось воссоздать очарование и незаметность крошечного разноцветного светодиода.

Некоторым респондентам не хватает ИК-порта. Однако некоторые современные телефоны, например, OnePlus 13, все еще его предлагают. FM-радио тоже вошло в список утраченных и любимых функций.

Некоторые читатели также предложили функции, которые авторы опроса изначально не учли, например, два фронтальных динамика или жесты сжатия, как в Pixel 3, Soli RADAR для разблокировки по лицу в Pixel 4 и физические сканеры отпечатков пальцев на задней панели устройств.

Многие отметили в комментариях, что им не хватает выбора. "В гонке за оптимизацию цепочек поставок мы каким-то образом остановились на телефонах, которые во многом немного хуже, чем те, что были у нас раньше", — написал один из участников опроса.

В целом, люди хотели бы вернуть разъем для наушников, простоту подключения с одного устройства на другое без утомительного процесса сопряжения и разрыва соединения и без ограничений по количеству гаджетов, к которым можно подключиться одновременно.

Ранее мы писали, что эксперт составил рейтинг смартфонов по поддержке ПО. Samsung славится своей поддержкой ПО для смартфонов, однако его обошел другой бренд, который показал намного лучшее качество предоставляемых услуг.