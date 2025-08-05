Люди хочуть, щоб смартфони працювали, як старі гаджети з 2000-х: чого їм не вистачає

Опитування показало, що користувачі Android-смартфонів найбільше сумують за функціями, які давно зникли.

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Виробники приділяють особливу увагу оптимізації функціональності смартфонів, що призвело до відмови від багатьох ключових функцій. Сьогодні провідні бренди особливо наполягають на зменшенні розмірів телефонів, навіть йдучи всупереч з тим, чого насправді хочуть користувачі, пише видання androidauthority.com.

ЗМІ запитало читачів, яких функцій їм найбільше бракує з тих, які були поширені раніше. В опитуванні взяли участь понад 4000 осіб.

Результати показали, що майже рівна кількість людей жадають двох ключових функцій — це 3,5-міліметровий роз'єм для навушників і акумулятор, який легко замінюється. За них проголосували приблизно 27% і 25% респондентів відповідно.

Результати опитування читачів Фото: androidauthority.com

Третє місце за розширюваною пам'яттю і світлодіодними індикаторами повідомлень, характерними для старих пристроїв Android. Це було очевидно, оскільки з роками об'ємніші та значно швидші варіанти внутрішньої пам'яті усунули необхідність у SD-картах з можливістю гарячої заміни, але не замінили зручність перенесення даних з одного пристрою на інший, що її забезпечували SD-карти. І хоча такі бренди, як Nothing, намагалися переосмислити оригінальний світлодіодний індикатор сповіщень, використовуючи сучасні рішення, як-от світлові смуги або матричні інтерфейси, їм не вдалося відтворити чарівність і непомітність крихітного різнокольорового світлодіода.

Деяким респондентам не вистачає ІЧ-порту. Однак деякі сучасні телефони, наприклад, OnePlus 13, все ще його пропонують. FM-радіо теж увійшло до списку втрачених і улюблених функцій.

Деякі читачі також запропонували функції, які автори опитування від самого початку не врахували, наприклад, два фронтальні динаміки або жести стиснення, як у Pixel 3, Soli RADAR для розблокування за обличчям у Pixel 4 і фізичні сканери відбитків пальців на задній панелі пристроїв.

Багато хто зазначив у коментарях, що їм не вистачає вибору. "У перегонах за оптимізацію ланцюжків поставок ми якимось чином зупинилися на телефонах, які багато в чому трохи гірші за ті, що були в нас раніше", — написав один з учасників опитування.

Загалом люди хотіли б повернути роз'єм для навушників, простоту під'єднання з одного пристрою на інший без виснажливого процесу сполучення і розриву з'єднання та без обмежень за кількістю гаджетів, до яких можна під'єднатися одночасно.

Раніше ми писали, що експерт склав рейтинг смартфонів за підтримкою ПЗ. Samsung славиться своєю підтримкою ПЗ для смартфонів, проте його обійшов інший бренд, який показав набагато кращу якість послуг, що надаються.