Не шкода загубити чи зламати: названо найкращі ультрадешеві телефони 2025 (фото)

Простий телефон, про втрату чи поломку якого не потрібно надто турбуватися, може бути корисним в низці ситуацій. Такі пристрої коштують дуже дешево та можуть похвалитися тривалим часом роботи від батареї, недоступним для сучасних смартфонів.

Ультрадешевий телефон може виконувати роль запасного чи резервного пристрою, його можна спокійно брати з собою на пробіжку чи в похід, а деякі моделі навіть підтримують сучасні функції та застосунки. Експерти порталу Digital Camera World назвали найкращі моделі для таких цілей.

Nokia 225 4G (2024)

Nokia 225 4G (2024)

Nokia 225 4G (2024) є найкращим ультрадешевим телефоном за версією порталу. Його 2,4-дюймового дисплея цілком достатньо для виконання основних функцій, а легка, але міцна пластикова конструкція стійка до ударів.

Знімний акумулятор ємністю 1450 мАг може працювати до 16 днів, а наявність зарядки через USB-C, а наявність зарядки через USB-C позбавляє від необхідності шукати потрібний кабель. Наявний портал Nokia Cloud Apps забезпечує доступ до новин, оновлень погоди та навіть відео YouTube Shorts.

Характеристики Nokia 225 4G (2024):

мережа — 4G;

час роботи в режимі очікування — 16 днів;

час роботи від акумулятора в режимі розмови — 10 годин;

екран — 1,8-дюймовий РК-дисплей, 160x120;

камера — 0,3-мегапіксельна камера;

розміри — 121 x 50 x 14,5 мм;

вага — 75 г;

пам'ять — 8 ГБ + microSD.

Nokia 110 4G

Nokia 110 4G

Особливістю кнопкового телефона Nokia 110 4G є доступ до Voice-Over-LTE — сучасної технології передачі голосу, яка замінює 2G/3G для дзвінків. Також доступні FM-радіо та інтернет. Вбудований об'єм пам'яті на 48 ГБ можна розширити за допомогою карти MicroSD. Телефон можна прдбати у яскравому жовтому, блакитному або чорному кольорах.

Характеристики Nokia 110 4G:

мережа — 4G;

час роботи в режимі очікування — 21,7 днів;

час роботи в режимі розмови — 19,4 години;

екран — 1,8-дюймовий РК-дисплей, 160x120;

камера — 0,3-мегапіксельна камера;

розміри — 121 x 50 x 14,5 мм;

вага — 75 г;

пам'ять — 8 ГБ + microSD.

Nokia 225 4G (2020)

Nokia 225 4G (2020)

Експерти рекомендують Nokia 225 4G (2020) як дешевшу альтернативу Nokia 225 4G (2024). Він має аналогічну міцну пластикову конструкцію, знайому клавіатуру T9 та основні необхідні функції.

Батарея ємністю 1150 мАг забезпечує понад шість годин розмови та кілька днів у режимі очікування, що більш ніж достатньо для екстреного або тимчасового використання. Серед недоліків телефону — застарілий порт зарядки micro-USB та відсутність Nokia Cloud Apps.

Характеристики Nokia 225 4G (2020):

мережа — 4G;

час роботи в режимі очікування — 16 днів у мережі 4G (24 дні у мережі 2G);

час роботи в режимі розмови — 6 годин у мережі 4G (19 годин у мережі 2G);

екран — 2,4-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 320 x 240;

камера — 2 МП;

розміри — 4,9 x 2 x 0,54 дюйма;

вага — 62 г;

пам'ять — microSD.

Nokia 6310

Nokia 6310

Nokia 6310, презентований наприкінці 2021 року, отримав один з класичних дизайнів Nokia, який включає FM-радіо, 3,5-мм роз'єм, динамік та фізичні клавіші. Меню телефону включає ностальгічні ігри, такі як "Змійка". Люди похилого віку також можуть оцінити можливість масштабування меню та шрифтів. Модель доступна в жовтому, темно-зеленому або чорному кольорі.

Характеристики Nokia 6310:

мережа — 2G

час роботи від батареї в режимі очікування — 21 день;

час роботи від акумулятора в режимі розмови — 19 годин;

екран — 240 x 320 пікселів, 2,8 дюйма;

камера — основна VGA-камера;

розміри — 135 x 56 x 14 мм;

вага — 247 г;

пам'ять — 8 Мб + microSD (до 32 ГБ).

Uleway G180

Uleway G180

Uleway орієнтована на людей похилого віку, ставлячи в пріоритет простоту та розмір кнопок. Модель Uleway G180 пропонує набір функцій на рівні з телефонами Nokia, тому експерти вважають, що його обмежений роумінг не буде суттєвою проблемою. Телефон має ліхтарик, камеру, 32 ГБ пам’яті та акумулятор ємністю 800 мАг. При

Характеристики Uleway G180:

мережа — 2G;

час роботи від батареї в режимі очікування — 3 дні;

час роботи від акумулятора в режимі розмови — 3 години;

екран — 1,8 дюйма;

камера — наявна;

розміри — 104 x 53 x 20 мм;

вага — 118 г;

пам'ять — 32 МБ.

Doro 1380

Doro 1380

Doro виготовляє телефони, призначені переважно для людей похилого віку та людей з певними фізичними обмеженнями, що робить їх надзвичайно простими у використанні. До прикладу, Doro 13780 не використовує крихітний чотирипозиційний d-pad, як більшість популярних телефонів. Усі його меню використовують просту прокрутку вгору-вниз, тому йому потрібно лише дві кнопки навігації.

Телефон має слот microSD з підтримкою карт до 32 ГБ, а також можливість підключення Bluetooth-навушників. Окрім кнопок швидкого доступу для ліхтарика, камери та розділу SMS, Doro 13780 отримав кнопку ICE на задній панелі, тривале натискання на яку дозволяє зв’язатися з людьми, вказаних в системі меню.

Характеристики Doro 13780:

мережа — 2G;

час роботи в режимі очікування — 22 дні;

час роботи від акумулятора в режимі розмови — 4 години;

екран — 2,4-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 640 x 480;

камера — 3 МП;

розміри — 126x66x13 мм;

вага — 98 г;

пам'ять — microSD.

Zanco Tiny T1

Zanco Tiny T1

Zanco Tiny T1, ймовірно, є найменшим телефоном, який тільки можливо купити. Попри свої мініатюрні розміри, пристрій цілком здатен здійснювати дзвінки, використовуючи стільникову мережу 2G, а також копіювати контакти з іншого пристрою через Bluetooth. В Zanco Tiny T1 можна вставити nanoSIM-картку або використовувати його як Bluetooth-колонку/мікрофон для звичайного телефону.

Характеристики Zanco Tiny T1:

мережа — 2G;

час роботи від батареї в режимі очікування — 3 дні;

час роботи від акумулятора в режимі розмови — 3 години;

екран — 1 рядок тексту;

камера — 2 МП;

розміри — 47 x 21 x 12 мм;

вага — 13 г;

пам'ять — 500 контактів.

Alcatel 1 (2021)

Alcatel 1

4G-смартфон Alcatel 1 абсолютно не зрівняється з сучасними флагманами, однак коштує він у двадцять разів дешеве, ніж iPhone. На думку експертів, це ідеальний варіант для тих, хто хоче поступово перевести своїх дітей на смартфони. При цьому автори зазначили, що під час тестування телефон був надзвичайно повільним та продемонстрував дуже низьку продуктивність акумулятора.

Характеристики Alcatel 1:

мережа — 4G GSM/HSPA/LTE;

час роботи від батареї в режимі очікування — 1 день;

час роботи від акумулятора в режимі розмови — 4 години;

екран — 5-дюймовий РК-дисплей 480 x 960;

камера — 5 МП + 2 МП селфі-камера;

розміри — 138 x 66 x 9,8 мм;

вага — 134 г;

пам'ять — 8 ГБ + microSD.

Нагадаємо, опитування показало, що користувачі Android-смартфонів найбільше сумують за функціями, які давно зникли. Загалом люди хотіли б повернути роз'єм для навушників, простоту під'єднання з одного пристрою на інший без виснажливого процесу сполучення і розриву з'єднання та без обмежень за кількістю гаджетів, до яких можна під'єднатися одночасно.