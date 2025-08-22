Советы профессионала: 5 простых настроек улучшат качество изображения на любом телевизоре

Профессиональный калибровщик телевизоров Уилл Гринвальд рассказал, как убрать искажения, странные цвета, "эффект мыльной оперы" и другие явления, чтобы сделать изображение гораздо лучше.

Настройки по умолчанию на многих телевизорах не всегда обеспечивают наилучшее изображение. К тому же, у каждого источника видеосигнала, такого как приставка, медиа-стример, проигрыватель Blu-ray или игровая консоль есть свои особенности. Уилл Гринвальд раскрыл в статье для издания PCMag пять наиболее распространенных проблем и способов, как их исправить.

Он предупредил, что названия и расположение этих настроек в меню зависят от конкретной модели телевизора и платформы Smart TV, но концепции одинаковы для всех.

Уилл Гринвальд является сертифицированным калибровщиком ISF. За последние 10 лет он изучил сотни моделей телевизоров и знает самые распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться.

Обрезанное, сжатое или растянутое изображение

Иногда картинка на телевизоре выглядит не так, как надо. Например, люди выглядят слегка приплюснутыми или части объектов исчезают за краем экрана. Это распространенная проблема многих телевизоров, и ее можно быстро исправить.

Размер изображения — это параметр, который на разных телевизорах называется по-разному, но все они выполняют одну и ту же функцию: влияют на геометрическое отображение видеосигнала, получаемого телевизором. В идеале изображение отображается на экране попиксельно, но это не всегда так.

Иногда соотношение сторон не соответствует желаемому, что приводит к растягиванию или кадрированию изображения. В других случаях телевизор обрезает края изображения, чтобы соответствовать формату вещания. В этом случае необходимо настроить размер изображения.

"Размер изображения" (или "Размер экрана") также может называться "Масштаб", "Широкий", "Соотношение сторон" или просто "Изображение". Нужно поискать в меню настроек телевизора нечто похожее. Нужный пункт может может находиться не в разделе "Параметры изображения", а в другом меню — "Экран" или "Входы".

Если есть сомнения, стоит проверить доступные параметры: есть ли в списке "Масштаб", "Растянуть", "Широкий" или "16:9". Эти параметры указывают на то, что раздел меню выбран правильно, хотя эти конкретные параметры, вероятно, не являются лучшими для подключенного к вашему телевизору устройства.

Для любой современной игровой системы, медиацентра, кабельной приставки или компьютера с разрешением 1080p (1920 x 1080 пикселей) или 4K (3840 x 2160 пикселей) телевизор должен отображать сигнал с точностью до пикселя, если такая возможность доступна. В меню "Размер изображения" выберите "Прямое", "Только сканирование" или "Исходное".

Это позволит телевизору отображать видео с подключенного устройства в том виде, в котором оно поступает, без растягивания и обрезки. Простая настройка поможет устранить любые искажения, которые появляются при просмотре телевизора.

Если режим "пиксель в пиксель" не помогает, стоит попробовать настройки соотношения сторон "16:9" и "4:3". Старые игровые приставки и DVD-плееры выводят почти квадратное изображение в формате 4:3, и на современных приходится добавлять черные полосы по бокам, чтобы они выглядели лучше.

Настройки соотношения сторон в webOS от LG Фото: Уилл Гринвальд

Если и это не помогает, возможно, дело в слишком высоком разрешении экрана. До появления цифрового телевидения телевизионные сигналы передавали больше изображения, чем предполагалось показывать на экране. Этот дополнительный кадр называется расширением экрана, и телевизоры разработаны для его обрезки.

В меню нужно найти опцию "Развертка экрана" или Just Scan на моделях от LG. Скорее всего, она находится рядом с опцией "Размер изображения" в меню. Нужно отключить развертку экрана или включить сканирование, чтобы увидеть полное изображение.

Как отключить "эффект мыльной оперы"

"Эффект мыльной оперы" — распространенная проблема с изображением, возникающая, когда движение на экране выглядит неестественно. Часто это происходит из-за того, что телевизор имитирует 60 или более кадров в секунду (fps), хотя исходное видео этому не соответствует. Большинство фильмов и сериалов показывают с частотой 24 или 30 кадров в секунду. Стандартная частота кадров для фильмов составляет 24 кадра в секунду, а для телепередач — 30 кадров в секунду.

Многие современные телевизоры имеют частоту обновления до 120 Гц или 120 кадров в секунду. Они также часто предлагают функции обработки изображения, которые могут сделать движение более плавным, чтобы соответствовать этой частоте кадров, или даже имитировать более высокую частоту кадров.

Эти функции эффективно делают видео с частотой 24 или 30 кадров в секунду плавным, но иногда чересчур. Сглаживание движения иногда работает со спортивными соревнованиями или видеоиграми, но в большинстве фильмов и сериалов оно просто создает странный эффект, как будто зритель стоит за камерой и видите то же, что и она.

В webOS от LG функция "мыльной оперы" называется TruMotion Фото: Уилл Гринвальд

Решение простое: отключить сглаживание движения. Если телевизор переключится в режим "Театр" или "Кино", эти функции могут отключиться автоматически, но если этого не произойдет, придется отключить сглаживание движения вручную. Автор предложил свое руководство, чтобы найти эту настройку в разных системах: Amazon Fire TV, Google TV, LG, Roku TV и Samsung.

Слишком темное изображение

Если экран телевизора становится ярче или тусклее в разное время суток, то, скорее всего, из-за функции энергосбережения. Многие телевизоры оснащены датчиками освещенности, которые автоматически регулируют яркость изображения в зависимости от того, светло в комнате или темно.

На деле же это мешает контролировать яркость самостоятельно, и фильмы могут выглядеть слишком темными. Чтобы это исправить, нужно отключить датчик. Этот параметр может быть скрыт в нескольких разделах меню телевизора в зависимости от интерфейса.

На телевизорах Android и Google TV этот параметр находится в меню "Подсветка" настроек изображения. На телевизорах LG с webOS он находится в меню "Энергосбережение". Чтобы отключить эту функцию, нужно отключить все настройки, связанные с датчиком внешнего освещения или умным датчиком. Для проверки стоит переключить режимы изображения.

На телевизорах LG OLED режим датчика освещенности называется OLED Pixel Brightness Фото: Уилл Гринвальд

Для более точного управления можно отключить и другие энергосберегающие функции телевизора: "Энергосбережение", "Экономия энергии" или "Эко". Возможно, не все они используют датчики освещенности, но могут регулировать подсветку телевизора для экономии электроэнергии. После этого можно выставить яркость вручную.

Как исправить цвет на телевизоре

Настройки цвета с большой вероятностью сбились, если кажется, что изображение слишком синее или слишком зеленое, или что оттенки кожи неестественно желтые. Калибровка может обеспечить наилучшую цветопередачу, но для этого потребуется плеер Blu-ray и время или же обратиться к профессионалу.

Есть несколько простых настроек, которые можно попробовать, чтобы быстро добиться более точной цветопередачи.

В режимах изображения по умолчанию белый цвет, как правило, выглядит немного синее, чем должен быть. Эта настройка называется "балансом белого" и доступна практически на каждом телевизоре. Большинство режимов изображения, таких как "Нормальный", "Стандартный" и "Яркий", намеренно задают "холодный" баланс белого, что делает изображение ярким, но неестественным.

Режим изображения, ориентированный на фильмы, обычно обеспечивает наиболее точную цветопередачу, он может называться "Кино", "Кинотеатр", "Театр", "Кинорежиссер", ISF. Если такой режим доступен, стоит выбрать его.

Режимы изображения "Кинотеатр" в webOS от LG Фото: Уилл Гринвальд

Если это не решает проблему, нужно установить баланс белого на максимально теплый из доступных вариантов. Нужно искать в настройках "Баланс белого" или "Цветовая температура". Если опции "Теплый" нет, придется выбрать тот, который делает изображение наименее сине-зеленым и наиболее красно-розовым. А вот числовые значения параметров лучше не трогать, иначе можно еще сильнее все испортить.

HDR для внешних устройств

Вышеуказанные решения подходят для просмотра любого контента напрямую через интерфейс телевизора, но нужны дополнительные меры, если используется внешнее устройство. В частности, необходимо обеспечить поддержку HDR — контента.

Если при переключении на устройство экран на секунду гаснет, а в углу появляется логотип HDR или Dolby Vision, то этого делать не нужно. Аналогично, если в меню отображается HDR или Dolby, достаточно просто выбрать режим "Кино".

Как включить HDR:

открыть меню подключения устройства;

найти пункт "HDMI", "Выход", "Изображение" или "Видео";

найти в одном из них пункт HDR;

убедиться, что он включен.

В webOS от LG настройка HDR называется HDMI Deep Color

Ранее писали о 5 простых настройках, которые улучшат качество изображения на телевизоре. Эксперты рекомендуют изменить резкость, сглаживание, яркость и контрастность, а также режим.