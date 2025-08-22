Поради професіонала: 5 простих налаштувань поліпшать якість зображення на будь-якому телевізорі

Професійний калібрувальник телевізорів Вілл Грінвальд розповів, як прибрати спотворення, дивні кольори, "ефект мильної опери" та інші явища, щоб зробити зображення набагато кращим.

Налаштування за замовчуванням на багатьох телевізорах не завжди забезпечують найкраще зображення. До того ж, у кожного джерела відеосигналу, такого як приставка, медіа-стример, програвач Blu-ray або ігрова консоль є свої особливості. Вілл Грінвальд розкрив у статті для видання PCMag п'ять найпоширеніших проблем і способів, як їх виправити.

Він попередив, що назви і розташування цих налаштувань у меню залежать від конкретної моделі телевізора і платформи Smart TV, але концепції однакові для всіх.

Вілл Грінвальд є сертифікованим калібрувальником ISF. За останні 10 років він вивчив сотні моделей телевізорів і знає найпоширеніші проблеми, з якими можна зіткнутися.

Обрізане, стиснуте або розтягнуте зображення

Іноді картинка на телевізорі виглядає не так, як треба. Наприклад, люди виглядають злегка приплющеними або частини об'єктів зникають за краєм екрана. Це поширена проблема багатьох телевізорів, і її можна швидко виправити.

Розмір зображення — це параметр, який на різних телевізорах називається по-різному, але всі вони виконують одну й ту саму функцію: впливають на геометричне відображення відеосигналу, одержуваного телевізором. В ідеалі зображення відображається на екрані попіксельно, але це не завжди так.

Іноді співвідношення сторін не відповідає бажаному, що призводить до розтягування або кадрування зображення. В інших випадках телевізор обрізає краї зображення, щоб відповідати формату мовлення. У цьому випадку необхідно налаштувати розмір зображення.

"Розмір зображення" (або "Розмір екрана") також може називатися "Масштаб", "Широкий", "Співвідношення сторін" або просто "Зображення". Потрібно пошукати в меню налаштувань телевізора щось схоже. Потрібний пункт може знаходитися не в розділі "Параметри зображення", а в іншому меню — "Екран" або "Входи".

Якщо є сумніви, варто перевірити доступні параметри: чи є в списку "Масштаб", "Розтягнути", "Широкий" або "16:9". Ці параметри вказують на те, що розділ меню обрано правильно, хоча ці конкретні параметри, ймовірно, не є найкращими для підключеного до вашого телевізора пристрою.

Для будь-якої сучасної ігрової системи, медіацентру, кабельної приставки або комп'ютера з роздільною здатністю 1080p (1920 x 1080 пікселів) або 4K (3840 x 2160 пікселів) телевізор повинен відображати сигнал з точністю до пікселя, якщо така можливість доступна. У меню "Розмір зображення" виберіть "Пряме", "Тільки сканування" або "Вихідне".

Це дасть змогу телевізору відображати відео з під'єднаного пристрою в тому вигляді, в якому воно надходить, без розтягування та обрізки. Просте налаштування допоможе усунути будь-які спотворення, які з'являються під час перегляду телевізора.

Якщо режим "піксель у піксель" не допомагає, варто спробувати налаштування співвідношення сторін "16:9" і "4:3". Старі ігрові приставки та DVD-плеєри виводять майже квадратне зображення у форматі 4:3, і на сучасних доводиться додавати чорні смуги з боків, щоб вони мали кращий вигляд.

Налаштування співвідношення сторін у webOS від LG Фото: Вілл Грінвальд

Якщо і це не допомагає, можливо, річ у занадто високій роздільній здатності екрана. До появи цифрового телебачення телевізійні сигнали передавали більше зображення, ніж передбачалося показувати на екрані. Цей додатковий кадр називається розширенням екрана, і телевізори розроблені для його обрізки.

У меню потрібно знайти опцію "Розгортка екрана" або Just Scan на моделях від LG. Найімовірніше, вона розташована поруч з опцією "Розмір зображення" в меню. Потрібно вимкнути розгортку екрана або ввімкнути сканування, щоб побачити повне зображення.

Як вимкнути "ефект мильної опери"

"Ефект мильної опери" — поширена проблема із зображенням, що виникає, коли рух на екрані має неприродний вигляд. Часто це відбувається через те, що телевізор імітує 60 або більше кадрів на секунду (fps), хоча вихідне відео цьому не відповідає. Більшість фільмів і серіалів показують із частотою 24 або 30 кадрів на секунду. Стандартна частота кадрів для фільмів становить 24 кадри на секунду, а для телепередач — 30 кадрів на секунду.

Багато сучасних телевізорів мають частоту оновлення до 120 Гц або 120 кадрів на секунду. Вони також часто пропонують функції обробки зображення, які можуть зробити рух плавнішим, щоб відповідати цій частоті кадрів, або навіть імітувати вищу частоту кадрів.

Ці функції ефективно роблять відео з частотою 24 або 30 кадрів на секунду плавним, але іноді занадто. Згладжування руху іноді працює зі спортивними змаганнями або відеоіграми, але в більшості фільмів і серіалів воно просто створює дивний ефект, начебто глядач стоїть за камерою і бачите те саме, що й вона.

У webOS від LG функція "мильної опери" називається TruMotion Фото: Вілл Грінвальд

Рішення просте: вимкнути згладжування руху. Якщо телевізор переключиться в режим "Театр" або "Кіно", ці функції можуть відключитися автоматично, але якщо цього не станеться, доведеться вимкнути згладжування руху вручну. Автор запропонував свій посібник, щоб знайти це налаштування в різних системах: Amazon Fire TV, Google TV, LG, Roku TV і Samsung.

Занадто темне зображення

Якщо екран телевізора стає яскравішим або тьмянішим у різний час доби, то, найімовірніше, через функцію енергозбереження. Багато телевізорів оснащено датчиками освітленості, які автоматично регулюють яскравість зображення залежно від того, світло в кімнаті чи темно.

На ділі ж це заважає контролювати яскравість самостійно, і фільми можуть виглядати занадто темними. Щоб це виправити, потрібно вимкнути датчик. Цей параметр може бути прихований у кількох розділах меню телевізора залежно від інтерфейсу.

На телевізорах Android і Google TV цей параметр знаходиться в меню "Підсвічування" налаштувань зображення. На телевізорах LG з webOS він знаходиться в меню "Енергозбереження". Щоб вимкнути цю функцію, потрібно вимкнути всі налаштування, пов'язані з датчиком зовнішнього освітлення або розумним датчиком. Для перевірки варто перемкнути режими зображення.

На телевізорах LG OLED режим датчика освітленості називається OLED Pixel Brightness Фото: Вілл Грінвальд

Для більш точного управління можна відключити й інші енергозберігаючі функції телевізора: "Енергозбереження", "Економія енергії" або "Еко". Можливо, не всі вони використовують датчики освітленості, але можуть регулювати підсвічування телевізора для економії електроенергії. Після цього можна виставити яскравість вручну.

Як виправити колір на телевізорі

Налаштування кольору з великою ймовірністю збилися, якщо здається, що зображення занадто синє або занадто зелене, або що відтінки шкіри неприродно жовті. Калібрування може забезпечити найкращу передачу кольору, але для цього знадобиться плеєр Blu-ray і час або ж звернутися до професіонала.

Є кілька простих налаштувань, які можна спробувати, щоб швидко домогтися більш точного перенесення кольорів.

У режимах зображення за замовчуванням білий колір, як правило, виглядає трохи синішим, ніж має бути. Це налаштування називається "балансом білого" і доступне практично на кожному телевізорі. Більшість режимів зображення, таких як "Нормальний", "Стандартний" і "Яскравий", навмисно задають "холодний" баланс білого, що робить зображення яскравим, але неприродним.

Режим зображення, орієнтований на фільми, зазвичай забезпечує найбільш точну передачу кольору, він може називатися "Кіно", "Кінотеатр", "Театр", "Кінорежисер", ISF. Якщо такий режим доступний, варто вибрати його.

Режими зображення "Кінотеатр" у webOS від LG Фото: Вілл Грінвальд

Якщо це не вирішує проблему, потрібно встановити баланс білого на максимально теплий із доступних варіантів. Потрібно шукати в налаштуваннях "Баланс білого" або "Колірна температура". Якщо опції "Теплий" немає, доведеться вибрати той, який робить зображення найменш синьо-зеленим і найбільш червоно-рожевим. А ось числові значення параметрів краще не чіпати, інакше можна ще сильніше все зіпсувати.

HDR для зовнішніх пристроїв

Вищевказані рішення підходять для перегляду будь-якого контенту безпосередньо через інтерфейс телевізора, але потрібні додаткові заходи, якщо використовується зовнішній пристрій. Зокрема, необхідно забезпечити підтримку HDR — контенту.

Якщо під час перемикання на пристрій екран на секунду гасне, а в кутку з'являється логотип HDR або Dolby Vision, то цього робити не потрібно. Аналогічно, якщо в меню відображається HDR або Dolby, досить просто вибрати режим "Кіно".

Як увімкнути HDR:

відкрити меню підключення пристрою;

знайти пункт "HDMI", "Вихід", "Зображення" або "Відео";

знайти в одному з них пункт HDR;

переконатися, що він увімкнений.

У webOS від LG налаштування HDR називається HDMI Deep Color

Раніше писали про 5 простих налаштувань, які поліпшать якість зображення на телевізорі. Експерти рекомендують змінити різкість, згладжування, яскравість і контрастність, а також режим.