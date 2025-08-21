Солнечные панели в мире подешевели на 99%: ученые рассказали, "что с ними не так"

Стоимость солнечных панелей упала не из-за одного гениального прорыва, а благодаря сотням мелких, часто незаметных инноваций из самых разных отраслей — от производства полупроводников до бурения нефтяных скважин.

Новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) показало, что кардинальное удешевление солнечной энергии — результат сложного взаимодействия 81 уникальной инновации. Многие из них были заимствованы из смежных и даже не связанных с энергетикой областей, пишет MIT News.

Общие затраты эксперты разделяют на две категории: стоимость самих фотоэлектрических модулей и так называемые "системные" расходы (монтаж, проводка, регуляторные разрешения). Выяснилось, что на удешевление модулей повлияли прорывы в производстве полупроводников, металлургии и стекла. Например, одно только внедрение технологии проволочной резки кремниевых пластин в 80-х годах в итоге снизило общую стоимость каждой системы на $5 за ватт.

Однако сейчас ключевым препятствием для дальнейшего развития отрасли стали не сами панели и техническая составляющая, а те самые побочные затраты — установка на местах, отладка проводов, и что самое главное, бюрократия. Здесь на помощь приходят "мягкие" инновации. Например, автоматизированные онлайн-системы выдачи разрешений, разработанные городскими властями, значительно ускоряют и удешевляют процесс установки, избавляя от бумажной волокиты и задержек.

Понимание того, как именно сеть мелких улучшений из разных сфер приводит к большим прорывам, дает своего рода "дорожную карту" для других отраслей. По мнению ученых, этот же подход поможет открыть неочевидные возможности для удешевления аккумуляторов, систем хранения энергии и других "зеленых" технологий. А в будущем ключевую роль в этом процессе сыграют робототехника и мощный искусственный интеллект.

