Сонячні панелі у світі подешевшали на 99%: учені розповіли, "що з ними не так"

Вартість сонячних панелей впала не через один геніальний прорив, а завдяки сотням дрібних, часто непомітних інновацій із найрізноманітніших галузей — від виробництва напівпровідників до буріння нафтових свердловин.

Нове дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT) показало, що кардинальне здешевлення сонячної енергії — результат складної взаємодії 81 унікальної інновації. Багато з них були запозичені з суміжних і навіть не пов'язаних з енергетикою галузей, пише MIT News.

Загальні витрати експерти поділяють на дві категорії: вартість самих фотоелектричних модулів і так звані "системні" витрати (монтаж, проводка, регуляторні дозволи). З'ясувалося, що на здешевлення модулів вплинули прориви у виробництві напівпровідників, металургії та скла. Наприклад, одне тільки впровадження технології дротяного різання кремнієвих пластин у 80-х роках у підсумку знизило загальну вартість кожної системи на $5 за ват.

Однак зараз ключовою перешкодою для подальшого розвитку галузі стали не самі панелі та технічна складова, а ті самі побічні витрати — встановлення на місцях, налагодження проводів, і що найголовніше, бюрократія. Тут на допомогу приходять "м'які" інновації. Наприклад, автоматизовані онлайн-системи видачі дозволів, розроблені міською владою, значно прискорюють і здешевлюють процес встановлення, позбавляючи від паперової тяганини і затримок.

Розуміння того, як саме мережа дрібних поліпшень з різних сфер призводить до великих проривів, дає свого роду "дорожню карту" для інших галузей. На думку вчених, цей же підхід допоможе відкрити неочевидні можливості для здешевлення акумуляторів, систем зберігання енергії та інших "зелених" технологій. А в майбутньому ключову роль у цьому процесі відіграють робототехніка і потужний штучний інтелект.

