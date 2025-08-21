Рекордная батарея и старый процессор: Honor выпустила весьма странный смартфон

Honor представила Magic V Flip 2 — складной смартфон вертикального типа с самой емкой АКБ в своем классе. Однако компания почему-то пошла на компромисс, установив процессор двухлетней давности в своем флагмане.

Новинка получила аккумулятор емкостью 5500 мАч, что является рекордом для этого форм-фактора, а также мощные камеры. Но здесь используется чипсет Snapdragon 8 Gen 3 из 2023 года, тогда как конкуренты щеголяют более новым Snapdragon 8 Elite, пишет Phone Arena.

Главное преимущество Magic V Flip 2 — его автономность. Аккумулятор на 5500 мАч в сочетании с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт ставит его на первое место среди всех "раскладушек". Дисплеи также на флагманском уровне: внешний 4-дюймовый и внутренний 6,82-дюймовый OLED-экраны поддерживают частоту 120 Гц и обладают очень высокой пиковой яркостью.

Однако в основе смартфона лежит прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3. Хотя его производительности все еще достаточно для большинства задач, конкуренты, такие как Motorola Razr Ultra (2025), уже используют более новый и мощный Snapdragon 8 Elite. Этот компромисс позволил Honor сосредоточиться на других аспектах, но может отпугнуть тех, кто ищет самую передовую начинку.

В остальном это полноценный флагман: до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ хранилища и мощные камеры, каждый из которых имеет разрешение не менее 50 Мп. Смартфон уже запущен в Китае, но его глобальный релиз пока под вопросом.

