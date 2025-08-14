У нового смартфона Honor нашелся ужасный недостаток: как это получилось

Готовящиеся к выходу флагманские смартфоны китайского бренда Honor уже обещают пользователям и улучшенную камеру, и высокую производительность, и прочие новшества. Но, похоже, не все так просто.

Related video

Телефоны серии Honor Magic 8 могут уступать своим предшественникам в одном ключевом аспекте – скорости зарядки, пишет phonearena.com со ссылкой на информацию инсайдеров. Те заявляют, что новые флагманы будут обеспечивать скорость зарядки 90 Вт, – при том, что даже у Magic 7 Pro речь шла о скорости зарядки 100 Вт.

Конечно, разница всего в 10 Вт не так уж и критична, если речь идет о примерном показателе 90-100 Вт, рассуждает издание. Однако странно, что новый телефон не может предложить то, что мог его предшественник. Впрочем, все еще может поменяться, ведь пока это предварительная и неофициальная информация.

Также издание сообщает некоторые подробности о новой модели Honor Magic 8 mini. Вероятно, она будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем — это, разумеется, меньше, чем у стандартной модели с 6,58 дюйма и модели Pro с 6,7 дюйма. Хотя вообще-то термин «мини» здесь условен, ведь китайские флагманы, как правило, сами по себе довольно большие, и устройства с дисплеями меньше 6,5 дюймов по сравнению с ними в любом случае покажутся миниатюрными.

Хотя полные характеристики пока неизвестны, ранние утечки предполагают, что Magic 8 mini будет работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9500, а модель Pro может дебютировать с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, выпуск которого намечен на сентябрь.

Что касается камеры Magic 8 Pro, то слухи говорят о высококлассной тройной установке, включающей основной объектив 50 МП, сверхширокоугольный объектив 50 МП и телеобъектив-перископ 200 МП. Так что это довольно впечатляющий намек на заметное улучшение качества съемки.

Всю эту информацию инсайдеры подают на примере двух устройств, прошедших важную сертификацию 3C с модельными номерами BKQ-AN00 и BKQ-AN80. Предположительно, это и есть те самые Honor Magic 8 и Honor Magic 8 Pro.

Китайская сертификация 3C (сокращенно от China Compulsory Certification) представляет собой обязательную систему одобрения, которую должны пройти мобильные телефоны и другие электронные устройства, прежде чем они смогут продаваться в самом Китае.

Ранее компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, но технически это оказалось не совсем верно.

Еще Фокус писал, что гаджеты Honor попали в число самых популярных брендов смартфонов в Европе. В списке оказались и другие известные китайские бренды – Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.