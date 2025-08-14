У нового смартфона Honor знайшовся жахливий недолік: як це вийшло

Флагманські смартфони китайського бренду Honor, що готуються до виходу, вже обіцяють користувачам і поліпшену камеру, і високу продуктивність, і інші нововведення. Але, схоже, не все так просто.

Телефони серії Honor Magic 8 можуть поступатися своїм попередникам в одному ключовому аспекті — швидкості зарядки, пише phonearena.com з посиланням на інформацію інсайдерів. Ті заявляють, що нові флагмани забезпечуватимуть швидкість зарядки 90 Вт, — при тому, що навіть у Magic 7 Pro йшлося про швидкість зарядки 100 Вт.

Звісно, різниця всього в 10 Вт не така вже й критична, якщо йдеться про приблизний показник 90-100 Вт, міркує видання. Однак дивно, що новий телефон не може запропонувати те, що міг його попередник. Втім, усе ще може змінитися, адже поки що це попередня і неофіційна інформація.

Також видання повідомляє деякі подробиці про нову модель Honor Magic 8 mini. Ймовірно, вона буде оснащена 6,3-дюймовим дисплеєм — це, зрозуміло, менше, ніж у стандартної моделі з 6,58 дюйма і моделі Pro з 6,7 дюйма. Хоча взагалі-то термін "міні" тут умовний, адже китайські флагмани, як правило, самі по собі доволі великі, і пристрої з дисплеями меншими за 6,5 дюйма порівняно з ними в будь-якому разі здадуться мініатюрними.

Хоча повні характеристики поки невідомі, ранні витоки припускають, що Magic 8 mini працюватиме на новому процесорі MediaTek Dimensity 9500, а модель Pro може дебютувати з чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, випуск якого заплановано на вересень.

Що стосується камери Magic 8 Pro, то чутки говорять про висококласну потрійну установку, що включає основний об'єктив 50 МП, надширококутний об'єктив 50 МП і телеоб'єктив-перископ 200 МП. Так що це досить вражаючий натяк на помітне поліпшення якості зйомки.

Всю цю інформацію інсайдери подають на прикладі двох пристроїв, які пройшли важливу сертифікацію 3C з модельними номерами BKQ-AN00 і BKQ-AN80. Імовірно, це і є ті самі Honor Magic 8 і Honor Magic 8 Pro.

Китайська сертифікація 3C (скорочено від China Compulsory Certification) являє собою обов'язкову систему схвалення, яку мають пройти мобільні телефони та інші електронні пристрої, перш ніж вони зможуть продаватися в самому Китаї.

Раніше компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, але технічно це виявилося не зовсім вірно.

Ще Фокус писав, що гаджети Honor потрапили в число найпопулярніших брендів смартфонів у Європі. У списку опинилися й інші відомі китайські бренди — Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.