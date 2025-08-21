Рекордна батарея і старий процесор: Honor випустила вельми дивний смартфон

Honor представила Magic V Flip 2 — складаний смартфон вертикального типу з найємнішою АКБ у своєму класі. Однак компанія чомусь пішла на компроміс, встановивши процесор дворічної давності у своєму флагмані.

Новинка отримала акумулятор ємністю 5500 мАг, що є рекордом для цього форм-фактора, а також потужні камери. Але тут використовується чипсет Snapdragon 8 Gen 3 з 2023 року, тоді як конкуренти хизуються новішим Snapdragon 8 Elite, пише Phone Arena.

Головна перевага Magic V Flip 2 — його автономність. Акумулятор на 5500 мАг у поєднанні зі швидкою дротовою зарядкою на 80 Вт і бездротовою на 50 Вт ставить його на перше місце серед усіх "розкладачок". Дисплеї також на флагманському рівні: зовнішній 4-дюймовий і внутрішній 6,82-дюймовий OLED-екрани підтримують частоту 120 Гц і мають дуже високу пікову яскравість.

Однак в основі смартфона лежить минулорічний флагманський чип Snapdragon 8 Gen 3. Хоча його продуктивності все ще достатньо для більшості завдань, конкуренти, як-от Motorola Razr Ultra (2025), уже використовують новіший і потужніший Snapdragon 8 Elite. Цей компроміс дозволив Honor зосередитися на інших аспектах, але може відлякати тих, хто шукає найбільш передову начинку.

В іншому це повноцінний флагман: до 16 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ сховища і потужні камери, кожна з яких має роздільну здатність не менше 50 Мп. Смартфон уже запущено в Китаї, але його глобальний реліз поки що під питанням.

