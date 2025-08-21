Усиление армии Украины: как дроны Shark-M с секретными боеприпасами уничтожают ВС РФ

Украинские военные получили 30 беспилотных комплексов Shark-M от "Благотворительного фонда Сергея Притулы", которые позволят точно бить по ВС РФ на расстоянии более 100 км.

БпАК уже получили: 128 ОГШБр, 59 ОШбр СБС, 412-й ОПБС "NEMESIS", СБУ ДВКР, 92 ОШБ, 74 ОРБ, 21 ОПБС "Кракен", подразделение "Баллиста" ССО, 43 ОАБр, 48 ОАБр, 423-й ОББС "Скифские Грифоны" и 3 подразделения ГУР МО. Разведывательные беспилотники Shark-M уже работают в тандеме с загадочными барражирующими боеприпасами, нанося врагу большой вред. Директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Андрей Шувалов рассказал подробности в своем посте в социальной сети Facebook, а также в комментарии Фокусу.

В начале 2025 года организация предсказала, что в войске может возникнуть дефицит разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. В связи этим фонд решил в рамках проекта "Челюсти" обеспечить Силы обороны Украины комплексами Shark-M, который ведет качественную аэроразведку и наводит барражирующие боеприпасы. Такое сочетание технологий недавно позволило бойцам подразделения Shadow 59 штурмовой бригады имени Якова Гандзюка поразить цель во временно оккупированном Мариуполе в 110 км от линии фронта.

Комплексы Shark-M получили 14 подразделений Сил обороны Украины Фото: Благотворительный фонд Сергея Притулы

Андрей Шувалов пояснил, что Shark-M работает, как ретранслятор для барражирующего боеприпаса и обеспечивает ему стабильную связь, устойчивую к радиоэлектронным помехам, на большом расстоянии. Сам боеприпас благодаря своему форм-фактору и конфигурации может залететь далеко и поразить цели, которые трудно достать другими средствами.

"Сейчас мы хотим воздержаться от публичного заявления о его названии и ТТХ", — отметил директор фонда.

ВС РФ активно сбивают украинские разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня с помощью дронов. Андрей Шувалов признал, что Shark-M, как и многие другие модели, уязвим к перехватчикам, зенитным ракетам и другим средствам вражеской ПВО. Поэтому для успешного выполнения миссии очень важны умения экипажа и тщательная подготовка. Чтобы эффективно уничтожать врага, Силам обороны нужно иметь большое количество разведывательных беспилотников и качественно проводить разведку еще до их запуска в воздух.

Недавно офицер 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов СБС Серафим Гордиенко предположил, что из-за массового применения дронов-перехватчиков со стороны россиян армия Украины рискует потерять системную аэроразведку на оперативно-тактическом уровне уже осенью. По мнению Андрея Шувалова, это гиперболизированное, но не безосновательное заявление, которое поднимает важную проблему потери БПЛА.

"Силы обороны Украины первыми начали эффективно применять БПЛА в обороне из-за острой нехватки ракет к ЗРК и ПВО, и именно это заставило нас быстро развивать альтернативные решения. Враг, как всегда, со временем адаптировался и начал использовать подобную тактику. Сейчас аэроразведка на уровне бригад и батальонов постепенно теряет материально-техническую поддержку, и без системного подхода со стороны командования, она действительно рискует исчезнуть как элемент структуры", — отметил он.

Чтобы этого избежать, считает волонтер, Украине нужно уже сейчас переходить от фрагментарных инициатив к централизованной политике с обеспечением, планированием производства и кадровой доктриной. В этом критически важна роль западных партнеров, которые могут помочь масштабировать производство и накопить необходимый запас недорогих и эффективных разведывательных платформ.

"Следующий этап — переход на более простые, дешевые, но массовые средства. В долгосрочной перспективе решающую роль будет играть не технологическая сложность аппарата, а его доступность в нужный момент. Найти решение — реально. Все зависит от того, сможем ли мы уже сегодня начать действовать системно", — подытожил специалист.

Ранее писали, что в Украине разработали линейку дронов "Фотон" для уничтожения вражеских БПЛА. Они должны автономно охотиться на коптеры типа Mavic, Matrice и Autel, расстреливая дробью или картечью.