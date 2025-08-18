"Создается вакуум": офицер предупредил, что ВСУ могут потерять из-за новых дронов России

Российские войска разворачивают линию зенитных дронов, чтобы уничтожать разведывательные беспилотники ВСУ. Из-за этого уже через несколько месяцев Силы обороны рискуют потерять возможность вести аэроразведку на оперативно-тактическом уровне.

Это даст оккупантам значительное преимущество, потому что они смогут проводить маневры незаметно для украинских подразделений. Об этом на своей странице в Telegram предупредил Серафим Гордиенко, офицер 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов, который входит в Силы беспилотных систем Украины.

Он пояснил, что без визуального подтверждения цели с воздуха операторы почти никогда не запускают дроны для ее поражения. Лишь изредка бойцы пытаются искать вражеские цели непосредственно ударными БПЛА.

Сейчас ВС РФ разворачивают эшелонированную линию FPV-перехватчиков почти на всей линии фронта, создавая так называемые "киллзоны", которые порой доходят до 15-20 км вглубь. Все разведывательные беспилотники, которые вылетают днем, сбиваются россиянами с большой вероятностью. Эту тактику оккупанты переняли у украинских подразделений.

Пока можно запускать дроны-разведчики ночью, но со временем смогут системно поражать БПЛА и в темное время суток. По словам Серафима Гордиенко, поднимать БПЛА на высоту 4-5 км тоже не всегда эффективно, потому что зенитные дроны противника научились сбивать их и там.

"Вести "секторную разведку" на большинстве направлений пока невозможно. Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют, и создается вакуум для маневров противника, — отметил военный, — Таков системный результат работы российского центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" и их мобильных огневых групп".

По его прогнозу, аэроразведка на линии фронта останется, потому что ее выбить почти невозможно, но на оперативно-тактическом уровне уже ослабла. Украинским инженерам и военным R&D центрам нужно найти инновационное решение для защиты БПЛА, иначе из-за масштабирования зенитных дронов "Рубикона" и традиционно плохой осенней погоды, аэроразведка станет нерегулярной, и весной 2026 года ВСУ станет очень сложно вести боевые действия.

"Какие эти решения могут быть? Непринужденные слушатели говорят о "мини-ребы" на дроны-разведчики, систему "уклонист" (когда при детекции вражеского перехватчика крыло резко делает маневры которые уменьшают возможность попадания), о полетах на больших высотах. Это костыли, которые будут легко технологически контриться", — подчеркнул военный.

Офицер ВСУ считает, что время дорогих разведывательных бортов за огромные деньги прошло, потому что их на всех не хватит из-за активности российских перехватчиков. Разведку на большой глубине смогут проводить только "фотолеты" такие, как "Аист М2", Gor, Vector, Shark-D, "Домаха".

Ранее сообщалось, что ВС РФ перебросили подразделение "Рубикон" в Покровск. Он атакует город и, вероятно, координирует действия ДРГ.

Писали также, что ВС РФ начали использовать новую версию дрона V2U с ИИ, ее уже заметили на всех направлениях фронта. Он может вести разведку и приземляется с помощью парашюта.

Кроме того, россияне уже тестируют FPV-дроны для сброса противопехотных мин типа "лепесток". Украине такие средства было запрещено использовать из-за Оттавской конвенции, но 29 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из нее.