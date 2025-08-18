"Створююється вакуум": офіцер попередив, що ЗСУ можуть втратити через нові дрони Росії

Російські війська розгортають лінію зенітних дронів, щоб знищувати розвідувальні безпілотники ЗСУ. Через це вже за кілька місяців Сили оборони ризикують втратити можливість вести аеророзвідку на оперативно-тактичному рівні.

Це дасть окупантам значну перевагу, бо вони зможуть проводити маневри непомітно для українських підрозділів. Про це на своїй сторінці у Telegram попередив Серафим Гордієнко, офіцер 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, який входить до Сил безпілотних систем України.

Він пояснив, що без візуального підтвердження цілі з повітря оператори майже ніколи не запускають дрони для її ураження. Лише зрідка бійці намагаються шукати ворожі цілі безпосередньо ударними БПЛА.

Наразі ЗС РФ розгортають ешелоновану лінію FPV-перехоплювачів майже на всій лінії фронти, створюючи так звані "кіллзони", які деколи доходять до 15-20 км вглиб. Усі розвідувальні безпілотники, які вилітають вдень, збиваються росіянами із великою ймовірністю. Цю тактику окупанти перейняли у українських підрозділів.

Поки можна запускати дрони-розвідники вночі, але з часом зможуть системно уражати БПЛА і у темний час доби. За словами Серафима Гордієнка, підіймати БПЛА на висоту 4-5 км теж не завжди ефективно, бо зенітні дрони противника навчилися збивати їх і там.

"Вести "секторну розвідку" на більшості напрямків наразі є неможливим. Є місця на напрямках, де в денний час вже ніхто навіть не намагається піднімати крила в небо, розуміючи, що їх зіб'ють, і створюється вакуум для маневрів противника, — зазначив військовий. — Таким є системний результат роботи російського "центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон"" і їхніх мобільних вогневих груп".

За його прогнозом, аеророзвідка на лінії фронту залишиться, бо її вибити майже неможливо, але на оперативно-тактичному рівні вже послабла. Українським інженерам і військовим R&D центрам потрібно знайти інноваційне рішення для захисту БПЛА, інакше через масштабування зенітних дронів "Рубікона" і традиційно поганою осінньою погодою, аеророзвідка стане нерегулярною, і навесні 2026 року ЗСУ стане дуже складно вести бойові дії.

"Які ці рішення можуть бути? Невимушені слухачі кажуть про "міні-реби" на дрони-розвідники, систему "ухилянт" (коли при детекції ворожого перехоплювача крило різко робить маневри які зменшують можливість влучання), про польоти на великих висотах. Це костилі, які будуть легко технологічно контритися", — підкреслив військовий.

Офіцер ЗСУ вважає, що час дорогих розвідувальних бортів за величезні гроші минув, бо їх на всіх не вистачить через активність російських перехоплювачів. Розвідку на великій глибині зможуть проводити лише "фотольоти", такі як "Лелека М2", Gor, Vector, Shark-D, "Домаха".

Раніше повідомляли, що ЗС РФ перекинули підрозділ "Рубікон" до Покровська. Він атакує місто і, ймовірно, координує дії ДРГ.

Писали також, що ЗС РФ почали використовувати нову версію дрона V2U зі ШІ, її вже помітили на всіх напрямках фронту. Він може вести розвідку і приземляється за допомогою парашюта.

Крім того, росіяни вже тестують FPV-дрони для скидання протипіхотних мін типу "пелюстка". Україні такі засоби було заборонено використовувати через Оттавську конвенцію, але 29 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід з неї.