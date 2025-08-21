Восстание машин отменяется: ИИ оказался полным бездарьем по сравнению с людьми

Хотя генеративный искусственный интеллект (ИИ) является перспективным для предприятий, большинство инициатив, направленных на быстрый рост доходов, терпят неудачу.

Новый отчет, опубликованный инициативой NANDA Массачусетского технологического института, показывает, что только около 5% пилотных программ ИИ приводят к быстрому увеличению доходов. Подавляющее большинство останавливается, не оказывая практически никакого заметного влияния на прибыли и убытки, сообщает журнал Fortune.

Адитья Чалапалли, ведущий автор отчета и исследователь проекта NANDA, отметил, что в 95% случаев ожидания компаний от внедрения генеративного ИИ не оправдываются. Основной причиной является не качество ИИ-моделей, а "разрыв в обучении" как для инструментов, так и для организаций.

Как объясняет Чалапалли, общие инструменты, такие как ChatGPT, отлично подходят для отдельных людей благодаря своей гибкости, но они не подходят для использования на предприятиях, поскольку не обучаются и не адаптируются к рабочим процессам.

Исследование MIT указывает на несоответствие распределения ресурсов. Более половины бюджетов генеративного ИИ выделено на инструменты продаж и маркетинга, однако исследователи обнаружили наибольшую рентабельность инвестиций в автоматизацию бэк-офиса — ликвидацию аутсорсинга бизнес-процессов, сокращение расходов на внешние агентства и оптимизацию операций.

Также сообщается, что приобретение инструментов ИИ у специализированных поставщиков и налаживание партнерских отношений являются успешными примерно в 67% случаев, тогда как внутренние разработки являются успешными только в трети случаев.

"Почти везде, куда мы приезжали, предприятия пытались создать собственные инструменты", — отметил Чалапалли.

Это особенно актуально для финансовой сферы и других отраслей с высоким уровнем регулирования, где многие компании в 2025 году создают собственные системы генеративного ИИ. Однако исследование MIT показывает, что компании, которые работают самостоятельно, сталкиваются с гораздо большим количеством неудач.

Напомним, опрос компании Gartner показал, что к 2027 году 50% компаний, которые планировали значительно сократить штат работников службы поддержки клиентов, заменив их искусственным интеллектом (ИИ), откажутся от этих планов.