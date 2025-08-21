Повстання машин відміняється: ШІ виявився повним нездарою порівняно із людьми

Хоча генеративний штучний інтелект (ШІ) є перспективним для підприємств, більшість ініціатив, спрямованих на швидке зростання доходів, зазнають невдачі.

Новий звіт, опублікований ініціативою NANDA Массачусетського технологічного інституту, показує, що лише близько 5% пілотних програм ШІ призводять до швидкого збільшення доходів. Переважна більшість зупиняється, не маючи практично жодного помітного впливу на прибутки та збитки, повідомляє журнал Fortune.

Адітья Чалапаллі, провідний автор звіту та дослідник проєкту NANDA, наголосив, що у 95% випадків очікування компаній від впровадження генеративного ШІ не справджуються. Основною причиною є не якість ШІ-моделей, а "розрив у навчанні" як для інструментів, так і для організацій.

Як пояснює Чалапаллі, загальні інструменти, такі як ChatGPT, чудово підходять для окремих людей завдяки своїй гнучкості, але вони не підходять для використання в підприємствах, оскільки не навчаються і не адаптуються до робочих процесів.

Дослідження MIT вказує на невідповідність розподілу ресурсів. Більше як половина бюджетів генеративного ШІ виділено на інструменти продажів і маркетингу, проте дослідники виявили найбільшу рентабельність інвестицій в автоматизацію бек-офісу – ліквідацію аутсорсингу бізнес-процесів, скорочення витрат на зовнішні агентства та оптимізацію операцій.

Також повідомляється, що придбання інструментів ШІ у спеціалізованих постачальників та налагодження партнерських відносин є успішними приблизно в 67% випадків, тоді як внутрішні розробки є успішними лише в третині випадків.

"Майже скрізь, куди ми приїжджали, підприємства намагалися створити власні інструменти", — зазначив Чалапаллі.

Це особливо актуально для фінансової сфери та інших галузей з високим рівнем регулювання, де багато компаній у 2025 році створюють власні системи генеративного ШІ. Однак дослідження MIT показує, що компанії, які працюють самостійно, стикаються з набагато більшою кількістю невдач.

