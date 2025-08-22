Солнечные панели "за копейки": почему они сильно подешевели и при чем тут Украина

Цены на солнечную продукцию значительно снизились в последние годы, чему способствовали инновации и быстрое расширение производственных мощностей.

После резкого роста цен на кремний в 2021–2022 годах, вызванного вторжением России в Украину, фотоэлементы теперь стоят менее четверти от средней цены за 2022 год, пишут аналитики Ember. При этом цены на панели за этот период упали на 63%.

Цены на китайскую продукцию стабилизировались с конца 2024 года на фоне активизации усилий промышленности и правительства по поддержанию рентабельности. Невероятные объемы ввода в эксплуатацию солнечных электростанций в Китае в первой половине 2025 года, вызванные спешным развертыванием в преддверии изменений в рыночных правилах, способствовали поддержанию цен. Пока неясно, как будут меняться цены во второй половине года, говорится в отчете.

Снижение цен на панели во многом обусловлено падением цен на фотоэлементы. С августа 2022 года цена экспортируемых из Китая фотоэлементов и панелей снизилась на 0,16 и 0,20 доллара за ватт соответственно (фотоэлементы — с 0,19 до 0,03 доллара за Вт, панели — с 0,29 до 0,09 доллара за Вт).

Более 50% стоимости китайских солнечных панелей теперь составляют другие компоненты, помимо самих фотоэлементов, такие как стеклянная облицовка и алюминиевая окантовка.

Ранее мы писали, что китайские солнечные панели активно раскупает лишь одна страна. Спрос Индии на солнечные элементы привел к тому, что экспорт этой продукции из Китая увеличился более чем на 50% в первой половине 2025 года, удвоившись и превысив 40% от общего числа фотоэлементов на фоне стагнации экспорта.