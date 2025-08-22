Сонячні панелі тепер продаються "за копійки": чому вони сильно подешевшали

Ціни на сонячну продукцію значно знизилися останніми роками, чому сприяли інновації та швидке розширення виробничих потужностей.

Related video

Після різкого зростання цін на кремній у 2021-2022 роках, спричиненого вторгненням Росії в Україну, фотоелементи тепер коштують менше чверті від середньої ціни за 2022 рік, пишуть аналітики Ember. При цьому ціни на панелі за цей період впали на 63%.

Ціни на китайську продукцію стабілізувалися з кінця 2024 року на тлі активізації зусиль промисловості та уряду з підтримки рентабельності. Неймовірні обсяги введення в експлуатацію сонячних електростанцій у Китаї в першій половині 2025 року, викликані поспішним розгортанням напередодні змін у ринкових правилах, сприяли підтримці цін. Поки що незрозуміло, як змінюватимуться ціни в другій половині року, йдеться у звіті.

Зниження цін на панелі багато в чому зумовлене падінням цін на фотоелементи. Із серпня 2022 року ціна експортованих із Китаю фотоелементів і панелей знизилася на 0,16 і 0,20 долара за ват відповідно (фотоелементи — з 0,19 до 0,03 долара за Вт, панелі — з 0,29 до 0,09 долара за Вт).

Понад 50% вартості китайських сонячних панелей тепер становлять інші компоненти, крім самих фотоелементів, як-от скляне облицювання та алюмінієва окантовка.

Раніше ми писали, що китайські сонячні панелі активно розкуповує лише одна країна. Попит Індії на сонячні елементи призвів до того, що експорт цієї продукції з Китаю збільшився більш ніж на 50% у першій половині 2025 року, подвоївшись і перевищивши 40% від загального числа фотоелементів на тлі стагнації експорту.