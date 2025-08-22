Батарея как у пауэрбанка: новый смартфон Realme побьет все прежние рекорды автономности

Компания Realme готовит к выходу смартфон с аккумулятором ёмкостью свыше 10 000 мАч. Новинка может стать самым автономным телефоном на рынке, сохранив нормальные размеры.

Related video

Анонс модели состоится 27 августа, что стало известно из официального тизера бренда, пишет Gizmochina. Ранее производитель уже демонстрировал концепт устройства с аккумулятором на 10 000 мАч, но теперь, похоже, готов пойти еще дальше.

Предположительно, речь идет об аккумуляторе на 12 000 мАч. Для сравнения, емкость АКБ у большинства аппаратов сейчас составляет 5000-6000 мАч. А у многих флагманов, таких как базовый iPhone 16, эта цифра даже меньше — 3500 мАч. Конечно, существуют защищенные смартфоны с очень емкими батареями (до 20 000 Мач и выше), но корпуса у них весьма громоздкие. Realme же задалась другой целью — сохранить стандартные габариты, обеспечив новый уровень автономной работы. Это возможно благодаря усовершенствованным элементам с кремниево-углеродном анодом. Они позволяют уместить в относительно тонкие корпуса аккумуляторы повышенной емкости.

Пока других подробностей об устройстве Realme нет, но ожидается, что в ближайшие недели компания раскроет больше деталей. Важно отметить, что речь, скорее всего, идет о концептуальной модели, а не о готовом к массовому производству смартфоне.

Раньше мы рассказывали, что аккумуляторы будут хранить вдвое больше энергии. Группа исследователей из Тяньцзинского университета в Китае достигла значительного прорыва в технологии литиевых аккумуляторов, удвоив количество энергии, которую батарея может хранить относительно своего размера и веса.