Батарея як у пауербанка: новий смартфон Realme поб'є всі колишні рекорди автономності

Компанія Realme готує до виходу смартфон з акумулятором ємністю понад 10 000 мАг. Новинка може стати найбільш автономним телефоном на ринку, зберігши нормальні розміри.

Анонс моделі відбудеться 27 серпня, що стало відомо з офіційного тизера бренду, пише Gizmochina. Раніше виробник уже демонстрував концепт пристрою з акумулятором на 10 000 мАг, але тепер, схоже, готовий піти ще далі.

Імовірно, йдеться про акумулятор на 12 000 мАг. Для порівняння, ємність АКБ у більшості апаратів зараз становить 5000-6000 мАг. А у багатьох флагманів, таких як базовий iPhone 16, ця цифра навіть менша — 3500 мАг. Звичайно, існують захищені смартфони з дуже ємними батареями (до 20 000 мАг і вище), але корпуси у них досить громіздкі. Realme ж поставила собі іншу мету — зберегти стандартні габарити, забезпечивши новий рівень автономної роботи. Це можливо завдяки вдосконаленим елементам з кремнієво-вуглецевим анодом. Вони дають змогу вмістити у відносно тонкі корпуси акумулятори підвищеної ємності.

Поки інших подробиць про пристрій Realme немає, але очікується, що найближчими тижнями компанія розкриє більше деталей. Важливо відзначити, що мова, швидше за все, йде про концептуальну модель, а не про готовий до масового виробництва смартфон.

Раніше ми розповідали, що акумулятори зберігатимуть удвічі більше енергії. Група дослідників з Тяньцзінського університету в Китаї досягла значного прориву в технології літієвих акумуляторів, подвоївши кількість енергії, яку батарея може зберігати відносно свого розміру і ваги.