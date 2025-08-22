Секретный домашний гаджет Google засветился на презентации: что это за новинка (фото)

На презентации серии Pixel 10 IT-гигант случайно показал изображение новой, ещё не анонсированной умной колонки. Позже инсайдеры подтвердили догадку: компания готовит к выходу устройство на базе ИИ Gemini с уникальными функциями.

Related video

На одном из слайдов недавнего мероприятия внимательные зрители заметили необычный гаджет. Согласно утечке, Google действительно готовит новую умную колонку, которая станет физическим воплощением фирменного ИИ-ассистента, пишет GSMArena.

Аксессуар будет работать на базе диалоговой нейросети Gemini и получит голосовой режим Gemini Live с новыми, более естественно звучащими голосами. Одной из главных фишек новинки станет функция детектора тревожных звуков: колонка сможет распознать звон разбитого стекла или сигнал пожарной тревоги, после чего отправить уведомление на смартфон владельца.

Кадр с презентации Google, где видна умная колонка на столе Фото: скриншот/Google

Устройство сможет автоматически искать и воспроизводить музыку, а также другой медиаконтент. Предусмотрены сценарии автоматизации управления гаджетами умного дома. Интересной опцией станет объединение одной или нескольких таких колонок с медиаплеером Google TV. Это позволяет наладить межкомнатную ауидосистему для трансляции звука с телевизора по всему дому.

Дизайн колонки предусматривает подсветку в нижней части, которая будет активироваться во время разговора с Gemini. Гаджет будет доступен в нескольких цветах, включая красный, зеленый, черный и белый. Поддержка протокола Matter пригодится для взаимодействия с умной техникой разных производителей. Точная дата выхода и цена пока неизвестны.

Раньше Фокус сообщал, что новый смартфон Google разочаровал экспертов и есть 5 моделей ему на замену. Несмотря на громкий анонс, смартфон Google Pixel 10 — вовсе не безоговорочный лидер рынка. Эксперты отмечают, что у флагмана Google есть сильные соперники, которые зачастую лучше в ряде аспектов.