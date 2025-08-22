Секретний домашній гаджет Google засвітився на презентації: що це за новинка (фото)

На презентації серії Pixel 10 IT-гігант випадково показав зображення нової, ще не анонсованої розумної колонки. Пізніше інсайдери підтвердили здогадку: компанія готує до виходу пристрій на базі ШІ Gemini з унікальними функціями.

На одному зі слайдів нещодавнього заходу уважні глядачі помітили незвичайний гаджет. Згідно з витоком, Google дійсно готує нову розумну колонку, яка стане фізичним втіленням фірмового ШІ-асистента, пише GSMArena.

Аксесуар працюватиме на базі діалогової нейромережі Gemini і отримає голосовий режим Gemini Live з новими голосами, що звучать природніше. Однією з головних фішок новинки стане функція детектора тривожних звуків: колонка зможе розпізнати дзвін розбитого скла або сигнал пожежної тривоги, після чого надіслати повідомлення на смартфон власника.

Кадр із презентації Google, де видно розумну колонку на столі Фото: скриншот/Google

Пристрій зможе автоматично шукати і відтворювати музику, а також інший медіаконтент. Передбачено сценарії автоматизації управління гаджетами розумного будинку. Цікавою опцією стане об'єднання однієї або декількох таких колонок з медіаплеєром Google TV. Це дає змогу налагодити міжкімнатну ауідосистему для трансляції звуку з телевізора по всьому будинку.

Дизайн колонки передбачає підсвічування в нижній частині, яке активуватиметься під час розмови з Gemini. Гаджет буде доступний у кількох кольорах, включно з червоним, зеленим, чорним і білим. Підтримка протоколу Matter стане в пригоді для взаємодії з розумною технікою різних виробників. Точна дата виходу і ціна поки невідомі.

