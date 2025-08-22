Підтримайте нас RU

Секретний домашній гаджет Google засвітився на презентації: що це за новинка (фото)

Google колонки розумний будинок гаджети Google
Очікується реліз нової розумної колонки від Google | Фото: Bridenstine

На презентації серії Pixel 10 IT-гігант випадково показав зображення нової, ще не анонсованої розумної колонки. Пізніше інсайдери підтвердили здогадку: компанія готує до виходу пристрій на базі ШІ Gemini з унікальними функціями.

На одному зі слайдів нещодавнього заходу уважні глядачі помітили незвичайний гаджет. Згідно з витоком, Google дійсно готує нову розумну колонку, яка стане фізичним втіленням фірмового ШІ-асистента, пише GSMArena.

Аксесуар працюватиме на базі діалогової нейромережі Gemini і отримає голосовий режим Gemini Live з новими голосами, що звучать природніше. Однією з головних фішок новинки стане функція детектора тривожних звуків: колонка зможе розпізнати дзвін розбитого скла або сигнал пожежної тривоги, після чого надіслати повідомлення на смартфон власника.

Google розумна колонка розумний будинок розумний будинок гаджети Google
Кадр із презентації Google, де видно розумну колонку на столі
Фото: скриншот/Google

Пристрій зможе автоматично шукати і відтворювати музику, а також інший медіаконтент. Передбачено сценарії автоматизації управління гаджетами розумного будинку. Цікавою опцією стане об'єднання однієї або декількох таких колонок з медіаплеєром Google TV. Це дає змогу налагодити міжкімнатну ауідосистему для трансляції звуку з телевізора по всьому будинку.

Дизайн колонки передбачає підсвічування в нижній частині, яке активуватиметься під час розмови з Gemini. Гаджет буде доступний у кількох кольорах, включно з червоним, зеленим, чорним і білим. Підтримка протоколу Matter стане в пригоді для взаємодії з розумною технікою різних виробників. Точна дата виходу і ціна поки невідомі.

Раніше Фокус повідомляв, що новий смартфон Google розчарував експертів і є 5 моделей йому на заміну. Незважаючи на гучний анонс, смартфон Google Pixel 10 — зовсім не беззаперечний лідер ринку. Експерти відзначають, що у флагмана Google є сильні суперники, які часто кращі в низці аспектів.