Солнечные панели в космосе обеспечат 80% потребностей Европы: когда это произойдет

Сотрудники Королевского колледжа Лондона подсчитали, что размещение солнечных электростанций в космосе позволят обеспечить 80% потребностей Европы в энергии из возобновляемых источников к 2050 году.

Они разработали подробную компьютерную модель будущей энергосистемы региона, которая использует геостационарную конструкцию с зеркальными отражателями для сбора солнечной энергии. Это первое исследование в котором оценивается возможное влияние космической солнечной энергии на Европу. Подробности сообщил британский таблоид The Guardian.

По мнению исследователей, система космических панелей (SBSP), разработанная NASA, может снизить стоимость всей европейской энергосистемы на 15%. Она также может сократить использование батарей более чем на две трети. Зеркальные панели должны собирать солнечный свет на орбите, а затем перенаправлять на станции на Земле, которые преобразует его в электричество и передадут в энергосистему.

Компьютерная модель энергосистемы континента охватывает 33 страны и моделирует спрос на электроэнергию, ее производство и хранение, чтобы определить наиболее экономичный вариант удовлетворения потребностей Европы в электроэнергии. Когда исследователи интегрировали концепцию SBSP в модель на основе прогнозов NASA о ее потенциальной энергетической мощности, результаты показали, что она может заменить до 80% наземной возобновляемой энергии Европы.

В Королевском колледже Лондона отмечают, что станции по добыче возобновляемой энергии на земле работают нестабильно и зависят от погодных условий, что затрудняет надежное снабжение. Кроме того, стоимость ее производства сильно отличается. SBSP может стать альтернативным централизованным источником энергии, который работает над атмосферой с постоянной мощностью, измеряемой в гигаваттах.

Авторы отмечают, что моделирование не учитывает потенциальное воздействие космических проблем, таких как перегрузка орбиты, перебои в передаче или изменчивость лучей, которые могут повлиять на надежность и эксплуатационные характеристики системы панелей. Кроме того, система не сможет достичь предполагаемой экономической эффективности раньше 2050 года, ведь его строительство, запуск и обслуживание будут слишком дорогими, если технологический прогресс не снизит затраты.

"Есть некоторые риски, которые необходимо учитывать, например, то, что спутник в космосе может иметь слишком много солнечных панелей. Может ли это привести к столкновениям или повреждениям от космического мусора?" — прокомментировал доктор Вэй Хэ, старший преподаватель инженерного факультета KCL и ведущий автор исследования.

Несмотря на эти риски, исследования показывают, что SBSP может помочь странам в достижении нулевого уровня выбросов углерода. Космическая технология в перспективе может обеспечить непрерывное снабжение солнечной энергией, считает руководитель команды.

Япония уже разрабатывает SBSP и интегрирует его в свою космическую стратегию и стратегию нулевых выбросов. Европа может последовать ее примеру, учитывая давнюю традицию сотрудничества, обмена электроэнергией и спутниковых проектов в рамках Европейского космического агентства. Европейцы могли бы использовать это для разработки и эксплуатации централизованной инфраструктуры SBSP. Таким образом, она могла бы создать решение в масштабах всего континента для обеспечения стабильного снабжения возобновляемой энергией в объемах базовой нагрузки, снизив зависимость региона от природного газа.

