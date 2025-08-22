Сонячні панелі в космосі забезпечать 80% потреб Європи: коли це станеться

Співробітники Королівського коледжу Лондона підрахували, що розміщення сонячних електростанцій у космосі дасть змогу забезпечити 80% потреб Європи в енергії з поновлюваних джерел до 2050 року.

Related video

Вони розробили детальну комп'ютерну модель майбутньої енергосистеми регіону, яка використовує геостаціонарну конструкцію з дзеркальними відбивачами для збору сонячної енергії. Це перше дослідження, в якому оцінюється можливий вплив космічної сонячної енергії на Європу. Подробиці повідомив британський таблоїд The Guardian.

На думку дослідників, система космічних панелей (SBSP), розроблена NASA, може знизити вартість всієї європейської енергосистеми на 15%. Вона також може скоротити використання батарей більш ніж на дві третини. Дзеркальні панелі мають збирати сонячне світло на орбіті, а потім перенаправляти на станції на Землі, які перетворять його на електрику і передадуть в енергосистему.

Комп'ютерна модель енергосистеми континенту охоплює 33 країни і моделює попит на електроенергію, її виробництво і зберігання, щоб визначити найбільш економічний варіант задоволення потреб Європи в електроенергії. Коли дослідники інтегрували концепцію SBSP у модель на основі прогнозів NASA про її потенційну енергетичну потужність, результати показали, що вона може замінити до 80% наземної відновлюваної енергії Європи.

У Королівському коледжі Лондона зазначають, що станції з видобутку відновлюваної енергії на землі працюють нестабільно і залежать від погодних умов, що ускладнює надійне постачання. Крім того, вартість її виробництва сильно відрізняється. SBSP може стати альтернативним централізованим джерелом енергії, яке працює над атмосферою з постійною потужністю, вимірюваною в гігаватах.

Автори зазначають, що моделювання не враховує потенційний вплив космічних проблем, як-от перевантаження орбіти, перебої в передачі або мінливість променів, які можуть вплинути на надійність та експлуатаційні характеристики системи панелей. Крім того, система не зможе досягти передбачуваної економічної ефективності раніше 2050 року, адже її будівництво, запуск і обслуговування будуть занадто дорогими, якщо технологічний прогрес не знизить витрати.

"Є деякі ризики, які необхідно враховувати, наприклад, те, що супутник у космосі може мати занадто багато сонячних панелей. Чи може це призвести до зіткнень або пошкоджень від космічного сміття?" — прокоментував доктор Вей Хе, старший викладач інженерного факультету KCL і провідний автор дослідження.

Незважаючи на ці ризики, дослідження показують, що SBSP може допомогти країнам у досягненні нульового рівня викидів вуглецю. Космічна технологія в перспективі може забезпечити безперервне постачання сонячної енергії, вважає керівник команди.

Японія вже розробляє SBSP та інтегрує його у свою космічну стратегію і стратегію нульових викидів. Європа може наслідувати її приклад, з огляду на давню традицію співробітництва, обміну електроенергією та супутникових проєктів у рамках Європейського космічного агентства. Європейці могли б використати це для розробки та експлуатації централізованої інфраструктури SBSP. Таким чином, вона могла б створити рішення в масштабах усього континенту для забезпечення стабільного постачання відновлюваної енергії в обсягах базового навантаження, знизивши залежність регіону від природного газу.

Раніше писали, що Китай збирається вивести в космос сонячну електростанцію завширшки 1 км. Вона ширятиме приблизно за 36 000 км над екватором і передаватиме енергію на Землю.