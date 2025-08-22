Тысячи пользователей под угрозой: популярный VPN оказался шпионской программой

Расширение Chrome заподозрили в том, что оно тайно собирает данные пользователей. Причем скачать это приложение успели уже более 100 000 человек.

FreeVPN.One заявлен как приложение, помогающее людям анонимно просматривать веб-страницы, пишет The Sun. Но специалисты по кибербезопасности заявляют, что расширение может шпионить за пользователями.

В частности, специалисты из Koi Security обнаружили, что FreeVPN.One делает снимки экрана каждого веб-сайта, который посещают его «клиенты». А обновления, выпущенные ранее в этом году, по всей видимости, даже увеличили сбор данных, включая снимки экрана, личные фотографии, банковские сайты, медицинские записи и другую личную информацию. Кроме того, применялось и отслеживание местоположения.

Причем внешне все выглядит вроде бы честно: одна из функций под названием «Обнаружение угроз с помощью ИИ» предупреждает пользователей о том, что делаются снимки экрана. Но другие части расширения просто собирают информацию без всякого уведомления.

Разработчики расширения утверждает, что скриншоты делаются только с «подозрительных» веб-сайтов и не сохраняются. Но проверить, соответствуют ли эти заявления действительности, крайне сложно.

Между прочим, приложение FreeVPN.One получило от магазина Google Chrome подтверждение своей безопасности, однако эксперты говорят, что такое подтверждение может не учитывать всей картины.

Пользователям, у которых установлен FreeVPN.One, рекомендуется удалить его и запустить надежную антивирусную программу для проверки компьютера. Также эксперты советуют обновить пароли для всех веб-сайтов, которые посещались, пока расширение было активно.

