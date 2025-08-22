Пора прощаться с литием и водородом: как аккумуляторы будущего меняют мир

Водород должен был стать следующим прорывом в автомобильной промышленности, но сложность компонентов, необходимых для повседневного использования этого элемента, задержала многие проекты. Теперь инженеры склоняются в сторону натрий-ионных аккумуляторов.

Компания под брендом JAC Yiwei в партнерстве с Volkswagen впервые в мире установила такую батарею в электромобиль — хэтчбек JAC Yiwei EV на базе Sehol E10X. Сайт Ecoportal рассказал о преимуществах технологии.

Натрий-ионные аккумуляторы начинают появляться как более дешевая и доступная альтернатива литий-ионным. Принцип практически тот же: вместо лития заряд передается ионами натрия. Они состоят из тех же базовых компонентов – катода, анода и электролита, – причем натрий перемещается между полюсами аккумулятора во время зарядки и разрядки.

Преимущество натрия заключается в том, что он дешевле и более распространен, чем литий, а его добыча не так вредит окружающей среде. Однако по производительности такие батареи пока уступают.

В 2023 году JAC Yiwei и Volkswagen Anhui оснастили авто JAC Yiwei EV найтрий-ионным аккумулятором емкостью 25 кВт⋅ч с плотностью энергии около 120 Вт⋅ч/кг (140 Вт⋅ч/кг на уровне элемента). Он мог быстро заряжаться с 10% до 80% всего за 20 минут, на практике это обеспечивало запас хода в 252 км.

Другие производители продолжают развивать технологию. Например, Farasis Energy уже производит натрий-ионные аккумуляторы плотностью от 140 до 160 Вт·ч/кг. Эти аккумуляторы прошли стандартные испытания на безопасность – на прокол, перезаряд и экструзию – и при установке в JMEV EV3 обеспечили запас хода в 251 км. Для сравнения, литиевая версия того же автомобиля проезжает около 301 км.

Автомобиль JAC Yiwei EV с натрий-ионной батареей Фото: CarNewsChina

Yiwei, бренд, созданный в 2023 году как преемник Sehol, получает натрий-ионные аккумуляторы от компании Hina Battery. Другой пример — JMEV EV3 от компании Jiangling Motors Electric Vehicle, контрольный пакет акций, которой принадлежит Renault. Автомобиль использует элементы, поставляемые Farasis Energy.

Сама компания Yiwei входит в состав Anhui Jianghuai Automobile (JAC), материнская компания которой, JAG, с 2020 года на 50% принадлежит государству и на 50% — Volkswagen Group. Такая структура показывает, насколько тесно традиционные автопроизводители и правительства связаны с испытаниями натрия как следующего большого тренда в отрасли.

Многие компании тестируют водород для питания гоночных автомобилей, например, участвующих в ралли "Дакар". Honda, Lamborghini и Mercedes стремятся к использованию водорода, но не зацикливаются только на нем. Некоторые компании даже объединяются, чтобы найти новые пути для разработки автомобильных технологий следующего поколения. Тем временем Китай готов делиться натрий-ионными технологиями с автопроизводителями, которые ищут способы использовать для своих электромобилей другие источники энергии, помимо водорода.

Ранее писали, что ученые из США решили важную проблему натрий-ионных аккумуляторов. Благодаря новому катоду удалось повысить мощность и плотность энергии.