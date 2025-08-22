Час прощатися з літієм і воднем: як акумулятори майбутнього змінюють світ

Водень мав стати наступним проривом в автомобільній промисловості, але складність компонентів, необхідних для повсякденного використання цього елемента, затримала багато проектів. Тепер інженери схиляються в бік натрій-іонних акумуляторів.

Компанія під брендом JAC Yiwei у партнерстві з Volkswagen вперше у світі встановила таку батарею в електромобіль — хетчбек JAC Yiwei EV на базі Sehol E10X. Сайт Ecoportal розповів про переваги технології.

Натрій-іонні акумулятори починають з'являтися як дешевша і доступніша альтернатива літій-іонним. Принцип практично той самий: замість літію заряд передається іонами натрію. Вони складаються з тих самих базових компонентів — катода, анода й електроліту, — причому натрій переміщається між полюсами акумулятора під час заряджання і розряджання.

Перевага натрію полягає в тому, що він дешевший і поширеніший, ніж літій, а його видобуток не так шкодить навколишньому середовищу. Однак за продуктивністю такі батареї поки що поступаються.

У 2023 році JAC Yiwei та Volkswagen Anhui оснастили авто JAC Yiwei EV натрій-іонним акумулятором ємністю 25 кВт⋅год зі щільністю енергії близько 120 Вт⋅год/кг (140 Вт⋅год/кг на рівні елемента). Він міг швидко заряджатися з 10% до 80% всього за 20 хвилин, на практиці це забезпечувало запас ходу в 252 км.

Інші виробники продовжують розвивати технологію. Наприклад, Farasis Energy вже виробляє натрій-іонні акумулятори щільністю від 140 до 160 Вт-год/кг. Ці акумулятори пройшли стандартні випробування на безпеку — на прокол, перезаряд і екструзію — і під час установлення в JMEV EV3 забезпечили запас ходу в 251 км. Для порівняння, літієва версія того ж автомобіля проїжджає близько 301 км.

Автомобіль JAC Yiwei EV з натрій-іонною батареєю Фото: CarNewsChina

Yiwei, бренд, створений у 2023 році як наступник Sehol, отримує натрій-іонні акумулятори від компанії Hina Battery. Інший приклад — JMEV EV3 від компанії Jiangling Motors Electric Vehicle, контрольний пакет акцій якої належить Renault. Автомобіль використовує елементи, що поставляються Farasis Energy.

Сама компанія Yiwei входить до складу Anhui Jianghuai Automobile (JAC), материнська компанія якої, JAG, з 2020 року на 50% належить державі і на 50% — Volkswagen Group. Така структура показує, наскільки тісно традиційні автовиробники та уряди пов'язані з випробуваннями натрію як наступного великого тренду в галузі.

Багато компаній тестують водень для живлення перегонових автомобілів, наприклад, тих, що беруть участь у ралі "Дакар". Honda, Lamborghini і Mercedes прагнуть до використання водню, але не зациклюються тільки на ньому. Деякі компанії навіть об'єднуються, щоб знайти нові шляхи для розробки автомобільних технологій наступного покоління. Тим часом Китай готовий ділитися натрій-іонними технологіями з автовиробниками, які шукають способи використовувати для своїх електромобілів інші джерела енергії, крім водню.

Раніше писали, що вчені зі США вирішили важливу проблему натрій-іонних акумуляторів. Завдяки новому катоду вдалося підвищити потужність і щільність енергії.