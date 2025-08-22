Мошенники уводят деньги с помощью дипфейков в соцсетях: как распознать хитрую схему

Мошенники в соцсетях вышли на новый уровень, используя ИИ-дипфейки для создания убедительных имитаций знакомых людей. Они втираются в доверие, чтобы выманить деньги, причем схемы бывают самые разные: типичный фишинг, романтические аферы, предложения об "инвестициях".

Практика онлайн-вымогательства становится все более изощренной. Только в 2024 году, по данным полиции Лондона, британцы потеряли более £106 млн из-за так называемых "любовных афер". Однако это лишь верхушка айсберга — дипфейки (ненастоящие ИИ-личности) теперь используются для всех видов мошенничества, пишет Tech Radar.

Главное оружие злоумышленников — доступные ИИ-инструменты, позволяющие создавать гиперреалистичные видео и аудио. Так, во Франции женщина потеряла 830 тысяч евро, поверив мошенникам, которые с помощью дипфейков выдавали себя за Брэда Питта. Преступники используют методичный подход: они неделями и месяцами выстраивают доверительные отношения, а затем просят деньги под предлогом неотложной медицинской помощи или выгодной инвестиции.

Такие же технологии применяются и в других схемах. Преступники придумывают "синтетических личностей", смешивая реальные и вымышленные данные, чтобы брать кредиты без намерения их возвращать. Дипфейк-видео знаменитостей активно используются для продвижения обманных крипто-проектов и инвестиционных схем. В одном из недавних случаев мошенники сымитировали авторитетного финансового эксперта Мартина Льюиса и обманули тысячи людей на $35 млн.

При этом порог входа в подобную "профессию" стал предельно низким: наборы для взлома и создания фейков продаются в даркнете, а ИИ-инструменты для создания дипфейков есть в общем доступе. Решения для борьбы с этим уже существуют — это ИИ-системы, способные анализировать цифровой след, выявлять фейковые профили по фото и проверять совпадение имени с номером телефона.

Однако эксперты отметили, что техногиганты не спешат внедрять эти меры противодействия в полной мере. Если они могут с высочайшей точностью персонализировать рекламу, то и выявлять мошенников на своих платформах им под силу. Но пока это не станет приоритетом компаний, проблема будет актуальной.

