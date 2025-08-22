Шахраї виводять гроші за допомогою діпфейків у соцмережах: як розпізнати хитру схему

Шахраї в соцмережах вийшли на новий рівень, використовуючи ШІ-діпфейки для створення переконливих імітацій знайомих людей. Вони втираються в довіру, щоб виманити гроші, причому схеми бувають найрізноманітніші: типовий фішинг, романтичні афери, пропозиції про "інвестиції".

Related video

Практика онлайн-здирництва стає все більш витонченою. Тільки у 2024 році, за даними поліції Лондона, британці втратили понад £106 млн через так звані "любовні афери". Однак це лише верхівка айсберга — діпфейки (несправжні ШІ-особистості) тепер використовуються для всіх видів шахрайства, пише Tech Radar.

Головна зброя зловмисників — доступні ШІ-інструменти, що дають змогу створювати гіперреалістичні відео та аудіо. Так, у Франції жінка втратила 830 тисяч євро, повіривши шахраям, які за допомогою діпфейків видавали себе за Бреда Пітта. Злочинці використовують методичний підхід: вони тижнями і місяцями вибудовують довірчі стосунки, а потім просять гроші під приводом невідкладної медичної допомоги або вигідної інвестиції.

Такі ж технології застосовуються і в інших схемах. Злочинці придумують "синтетичних особистостей", змішуючи реальні та вигадані дані, щоб брати кредити без наміру їх повертати. Діпфейк-відео знаменитостей активно використовують для просування обманних крипто-проектів та інвестиційних схем. В одному з нещодавніх випадків шахраї зімітували авторитетного фінансового експерта Мартіна Льюїса і обдурили тисячі людей на $35 млн.

При цьому поріг входу в подібну "професію" став гранично низьким: набори для злому і створення фейків продаються в даркнеті, а ШІ-інструменти для створення діпфейків є в загальному доступі. Рішення для боротьби з цим уже існують — це ШІ-системи, здатні аналізувати цифровий слід, виявляти фейкові профілі за фото і перевіряти збіг імені з номером телефону.

Однак експерти зазначили, що техногіганти не поспішають впроваджувати ці заходи протидії повною мірою. Якщо вони можуть з високою точністю персоналізувати рекламу, то і виявляти шахраїв на своїх платформах їм під силу. Але поки це не стане пріоритетом компаній, проблема буде актуальною.

Раніше Фокус повідомляв, що двійник відомого співака обманом виступив на сцені і заробив $10 тисяч. 29-річний Ділан Десклос організував зухвалу аферу в Лас-Вегасі, видавши себе за канадського поп-подола Джастіна Бібера.