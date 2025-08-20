Заработал $10 тысяч: двойник известного певца обманом выступил на сцене (фото, видео)

29-летний Дилан Десклос организовал дерзкую аферу в Лас-Вегасе, выдав себя за канадского поп-подола Джастина Бибера. Мошеннику удалось обманом попасть на сцену престижного клуба XS Nightclub в пятизвездочном отеле Wynn Las Vegas, где он исполнил несколько песен и заработал $10 тысяч.

Инцидент с "клоном" певца Джастина Бибера произошел во время выступления популярного диджея Gryffin. Персонал клуба сообщил музыканту, что якобы настоящий Бибер находится в городе и хочет спеть на его шоу.

"Темное помещение и громкая музыка не помогли разобраться", — пояснил позже Gryffin в своем Instagram, в шутку назвав мошенника Bustin Jeiber.

Спел хиты Бибера

На видео из социальных сетей можно увидеть, как обнаженный до пояса татуированный мужчина в темных очках исполняет хиты на сцене перед большим залом. Зрители снимали все на телефоны, будучи убежденными, что перед ними настоящий Бибер.

Десклос спел несколько куплетов песни, энергично танцуя, пока персонал не раскрыл обман.

Представители Wynn объяснили, что фальшивый Бибер и его "охрана" организовали многоэтапную схему, которая позволила им получить доступ к сцене и элитным зонам клуба.

Афериста выгнали

Афериста выгнали и запретили ему вход в будущем. "После 4 минут 27 секунд того, что звучало как Джастин Бибер, я узнал худшую новость. Это была полная подделка", — написал разочарованный Gryffin.

Десклоса заставили оплатить все счета, которые он и его "команда" успели накопить во время пребывания в элитном заведении.

