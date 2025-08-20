Заробив $10 тисяч: двійник відомого співака обманом виступив на сцені (фото, відео)

29-річний Ділан Десклос організував зухвалу аферу в Лас-Вегасі, видавши себе за канадського попідола Джастіна Бібера. Шахраю вдалося обманом потрапити на сцену престижного клубу XS Nightclub у п’ятизірковому готелі Wynn Las Vegas, де він виконав кілька пісень та заробив $10 тисяч.

Інцидент з "клоном" співака Джастіна Бібера стався під час виступу популярного діджея Gryffin. Персонал клубу повідомив музиканту, що нібито справжній Бібер перебуває в місті та хоче заспівати на його шоу.

"Темне приміщення та гучна музика не допомогли розібратися", — пояснив пізніше Gryffin у своєму Instagram, жартома назвавши шахрая Bustin Jeiber.

Заспівав хіти Бібера

На відео з соціальних мереж можна побачити, як оголений до поясу татуйований чоловік у темних окулярах виконує хіти на сцені перед великим залом. Глядачі знімали все на телефони, бувши переконаними, що перед ними справжній Бібер.

Десклос заспівав кілька куплетів пісні, енергійно танцюючи, поки персонал не розкрив обман.

Представники Wynn пояснили, що фальшивий Бібер та його "охорона" організували багатоетапну схему, яка дозволила їм отримати доступ до сцени та елітних зон клубу.

Афериста вигнали

Афериста вигнали та заборонили йому вхід у майбутньому. "Після 4 хвилин 27 секунд того, що звучало як Джастін Бібер, я дізнався найгіршу новину. Це була повна підробка", — написав розчарований Gryffin.

Афериста вигнали та заборонили йому вхід у майбутньому Фото: Instagram

Десклос змусили сплатити всі рахунки, які він і його "команда" встигли накопичити під час перебування в елітному закладі.

