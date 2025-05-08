"Живий Нострадамус" розповів, що чекає на Джастіна Бібера і його шлюб із Гейлі

Психічний стан колись дуже популярного канадського співака Джастіна Бібера викликає тривогу в його прихильників, як і перспективи його шлюбу з Гейлі, представницею династії Болдвінів. З цього приводу бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "живим Нострадамусом", дав свій прогноз.

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Про те, що чекає на 30-річного артиста, він розповів Daily Mail.

Останнім часом Джастін виглядає помітно виснаженим і блідим і неодноразово потрапляв у поле зору папараці в такому вигляді. У ЗМІ поповзли чутки про те, що він зловживає психотропними препаратами і стрімко деградує.

За словами Атоса, занепокоєння шанувальників повністю обґрунтоване.

"Коли я спостерігаю за енергією Джастіна Бібера, я бачу душу в боротьбі, як свічку, що тріпоче на сильному вітрі, він бореться за своє життя, і це нелегко. Для провидця знаки були ясні вже деякий час, крик про допомогу великий, і люди не бачать цього. Пригнічуюча слава в поєднанні з емоційною вразливістю Бібера створили ідеальний сценарій для фізичного і психічного виснаження, я справді турбуюся за нього", — каже він.

Екстрасенс відчуває, що в артиста "внутрішні рани, що підживлюються роками тиску і раннього впливу". Йому знадобляться роки, щоб відновитися, тому ні про яке повернення в музику найближчим часом немає й мови.

"Його шлях зараз більше духовний, ніж творчий. Шлях Бібера стане одою людській стійкості. До кінця 2026 року Бібер зможе час від часу з'являтися, співпрацювати в невеликих проєктах, можливо, у менш традиційних мистецьких проєктах — живописі, написанні текстів, соціальних справах. Однак традиційне повернення здається малоймовірним. Джастін Бібер у пошуках внутрішнього спокути, все далі й далі відходить від сцени", — продовжив Саломе.

Щодо шлюбу співака, то Атос вважає, що Гейлі, його дружина, — "одна з небагатьох підтримуючих фігур, яка з'являється поруч із ним", коли він дивиться в майбутнє, але додав, що ніхто не може супроводжувати його на його шляху зцілення. До речі, нещодавно Бібер спростував чутки про розлучення з дружиною.

Водночас бразилець наголосив, що його прогноз — не остаточний, оскільки майбутнє — це "динамічна мережа, яка може бути змінена зусиллям волі і свідомим втручанням".

Раніше Фокус писав, що Джастін Бібер з'явився на вулиці в банному халаті.