"Живой Нострадамус" рассказал, что ждет Джастина Бибера и его брак с Хейли

Психическое состояние некогда очень популярного канадского певца Джастина Бибера вызывает тревогу у его поклонников, как и перспективы его брака с Хейли, представительницей династии Болдуинов. По этому поводу бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом" дал свой прогноз.

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О том, что ждет 30-летнего артиста, он рассказал Daily Mail.

В последнее время Джастин выглядит заметно изможденным и бледным и неоднократно попадал в поле зрения папарацци в таком виде. В СМИ поползли слухи о том, что он злоупотребляет психотропніми препаратами и стремительно деградирует.

По словам Атоса, беспокойство поклонников полностью обосновано.

"Когда я наблюдаю за энергией Джастина Бибера, я вижу душу в борьбе, как свечу, трепещущую на сильном ветру, он борется за свою жизнь, и это нелегко. Для провидца знаки были ясны уже некоторое время, крик о помощи велик, и люди не видят этого. Подавляющая слава в сочетании с эмоциональной уязвимостью Бибера создали идеальный сценарий для физического и психического истощения, я действительно беспокоюсь за него", – говорит он.

Єкстрасенс чувствует, что у артиста "внутренние раны, подпитываемые годами давления и раннего воздействия". Ему потребуются годы, чтобы восстановиться, поэтому ни о каком возвращении в музыку в ближайшее время нет и речи.

"Его путь сейчас больше духовный, чем творческий. Путь Бибера станет одой человеческой стойкости. К концу 2026 года Бибер сможет время от времени появляться, сотрудничать в небольших проектах, возможно, в менее традиционных художественных проектах – живописи, написании текстов, социальных делах. Однако традиционное возвращение кажется маловероятным. Джастин Бибер в поисках внутреннего искупления, все дальше и дальше отходит от сцены", – продолжил Саломе.

Что касается брака певца, то Атос считает, что Хейли, его жена, – "одна из немногих поддерживающих фигур, которая появляется рядом с ним", когда он смотрит в будущее, но добавил, что никто не может сопровождать его на его пути исцеления. Кстати, недавно Бибер опроверг слухи о разводе с женой.

При этом бразилец подчеркнул, что его прогноз – не окончательный, поскольку будущее – это "динамическая сеть, которая может быть изменена свободной волей и сознательным вмешательством".

Ранее Фокус писал, что Джастин Бибер появился на улице в банном халате.