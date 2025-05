Суд над Puff Daddy: Джастін Бібер порушив багаторічне мовчання

У Нью-Йорку триває суд над музичним магнатом Шоном "Дідді" Комбсом, і мовчання нарешті порушив один із тих, кого називали найзнаменитішою жертвою репера, — Джастін Бібер.

Про це пише TMZ.

55-річного Комбса звинуватили в серії сексуальних злочинів, і серед шанувальників були широко поширені побоювання, що 31-річний Бібер міг зазнати сексуального насильства з боку Дідді в перші роки його роботи в музичній індустрії.

Чуткам посприяло архівне відео, в якому Шон і на той момент ще неповнолітній Джастін тусувалися "48 годин". Вони також працювали разом над альбомом.

Джастін Бібер і його 48 годин із Шоном Комбсом

На тлі скандалів і жахливих викриттів, які супроводжують суд над Пі Дідді, команда артиста зробила заяву для ЗМІ, наполягаючи на тому, що він ніколи не був жертвою підсудного.

"Хоча Джастін не входить до числа жертв Шона Комбса, є люди, яким він дійсно нашкодив. Відволікання уваги від цієї реальності відволікає від справедливості, на яку ці жертви по праву заслуговують", — йдеться в повідомленні для преси.

Джерела також повідомили таблоїду, що продюсер ніколи не ображав Джастіна будь-яким чином. Що стосується відеороликів за участю Дідді та Джастіна, інсайдери наполягали, що їхня взаємодія була просто "перформансом" і пояснили, що Бібер був ближчим до синів репера, ніж до Шона.

Після арешту Комбса, за словами інформаторів, Джастін був дуже засмучений цією новиною і фактично став самітником.

"Так багато людей, які допомогли йому стати тим, хто він є, були дуже близькі з Дідді, і це повністю його збило з пантелику. Джастін не відповів на це після обшуків у будинках. Він і не збирається", — сказав інсайдер. Він додав, що співак шкодує про роботу з Комбсом над альбомом репера 2023 року під назвою "The Love Album: Off the Grid" і сильно дистанціювався від нього.

"У нього була довга перерва з Дідді, коли, на його думку, більша частина цього сталася, і він дистанціювався від нього. Він був представлений на останньому альбомі Дідді, і якби він знав щось про це, він би цього не зробив", — додала людина з оточення канадського співака.

Судовий процес у справі Комбса про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації офіційно розпочався 12 травня. Його колишня дівчина Кессі Вентура, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, дала проти нього свідчення.

